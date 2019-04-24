台南「五力高峰會」將凝聚協勤民力共識 增加榮譽感

2019-04-24 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市政府今天下午舉行治安會報，警察局長黃宗仁報告說明市長黃偉哲指示3大重點工作執行情形。黃宗仁說，將在警察節舉行「五力高峰會」凝聚協勤民力共識，增加榮譽感；警局對於有意願幫助社區安全市民，接受捐贈款項設置符合社區需求監視錄影系統，推動「天使之眼守護家園」；6月舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，共創廟會優質文化。

黃宗仁說，雲端社區警政頗受好評，秉持台南市「行動警政」治安5大策略概念，以滾動式檢討修正；五力是警察最強後盾，結合義警、民防、巡守、志工、警友等五力，將在警察節召開五力高峰會，請市長主持，凝聚共識，增加榮譽感，賦予使命。

為使社區獲得更好的守護，對於有意願幫助社區安全的市民天使，警察局規畫以接受其捐贈款項方式，設置符合社區需求之「天使之眼」治安監視錄影系統，逐步打造各社區成為具有天使守護般的安全家園。

黃宗仁表示，「優質宮廟、文化府城」行動公約6大主軸：高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、警民共協力及社會好期待。有關行動方案配合事項，4月19日由市政府召開討論會議，這次簽署行動公約活動，期望各宮廟以自律為主，他律為輔，並以獎勵鼓勵方式共創廟會優質文化。