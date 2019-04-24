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藍立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

影／鹿快比人多 台南這個農村小旅行推出就秒殺

2019-04-24 16:58聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市漳洲社區因人口外流嚴重，現僅有900多人，但卻有將近600頭鹿，是延續早年西拉雅平埔族部落養鹿產業，勞動部多元就業計畫經理朱靜珊去年開始串連社區景點與資源，如應元宮蜈蚣陣、神農獎鹿場等，並結合社區產業及文化生態，搭配不同季節主題規劃社區小旅行，帶著遊客當一日鹿農、蜈蚣陣cosplay、木玫瑰DIY、水田種稻、拔蘿蔔等，遊程豐富到讓造訪遊客印象深刻，今年五、六月行程剛公布就秒殺。

近年社區遊程夯，台南佳里漳洲社區導入勞動部多元就業人力計畫推廣社區文化與產業，朱靜珊僅花短短一年時間就讓社區知名度大開，主要是將社區景點與資源串連起來，還與社區青農合作，辦理各式農事體驗活動， 去年申請青年發展署暑期工讀計畫，聘用國立台南大學數位學程博士班學生合作，運用AR擴增實境技術讓遊客可以與台灣鹿、獨角仙、小豬等可愛動物互動留念，甚至也將相關技術應用在闖關活動上，搭配廟宇文化的導覽介紹，更為活潑不枯燥。

朱靜珊說，去年推出的社區遊程幾乎場場爆滿，只要一推出社區遊程就吸引親子遊客報名，已有上千遊客造訪，今年五月19日和25日兩天四梯次，及六月9日、23日、29日三天六梯次，全部十梯次500名額人，已經有359人報名，熱門搶手程度也嚇了一跳，有興趣請快來報名

https://reurl.cc/eMebW

打造如日本奈良公園，台南佳里漳社區小鹿是社區小旅行最受遊客歡迎的。圖／漳洲社區提...
打造如日本奈良公園，台南佳里漳社區小鹿是社區小旅行最受遊客歡迎的。圖／漳洲社區提供
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台南佳里漳洲社區是養鹿重鎮，鹿快比人多，出生就接受人工餵奶的小鹿萌翻了，在社區小...
台南佳里漳洲社區是養鹿重鎮，鹿快比人多，出生就接受人工餵奶的小鹿萌翻了，在社區小旅行動中會和遊客互動。記者吳淑玲／攝影
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台南佳里漳洲社區結合VR虛擬實境，讓小朋友好像抱著超大隻的獨角仙。圖／漳洲社區提...
台南佳里漳洲社區結合VR虛擬實境，讓小朋友好像抱著超大隻的獨角仙。圖／漳洲社區提供
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台南佳里漳洲社區發展「木玫瑰」手工產業，為社區帶進收入。記者吳淑玲／攝影
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勞動部青農平埔族

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