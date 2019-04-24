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身障者做代工每月僅賺一千元 轉行賣手工餅乾盼收入增

2019-04-24 13:10聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所成立7個月，已招收11名身心障礙學員，從事金紙包裝代工自立，但一個月僅賺1千多元，難以維持生計，有善心人士得知，捐款給協會購買大型烤箱、攪拌器，幫助學員烘焙果乾、手工餅乾販售，今天烤箱啟用，斗六市長林聖爵品嘗真材實料的餅乾與果乾後，忍不住一口接一口，當場購買2萬元手工餅乾、縣議員謝淑娞也購買2千元，讓學員備受鼓勵。

心心小型作業所去年9月成立，11 名身心障礙學員年齡遍及15至35歲，受限身心障礙，難以從事一般工作維生，「自立」是每位學員家長最殷殷期盼的夢想，小天使發展協會理事長張為忠表示，一開始學員從事金紙包裝代工，因為動作較慢，每個月實際獲得的收入僅一千多元，「少得可憐」。

作業所活動組長林甘表示，為了幫助學員能有穩定收益，協會決定開拓手工產品市場，雲林是農業大縣，協會利用水果量產價廉時烘烤果乾販售，水果價高時則製作手工餅乾販售，提高生產價值。

林甘表示，協會借來多台家用烤箱，但產能有限，且經常故障，法主慈善會長張根源得知，率先捐出17500元購買攪拌器，並牽線雲林縣祥和慈善會理事長張江泉捐出8萬多元購買大型專業烤箱，今天正式啟用量產。

斗六市長林聖爵表示，協會販售的手工餅乾一包僅50元，卻是學員花費許多心力完成，他率先購買2萬元餅乾，希望拋磚引玉，有更多人響應購買。

縣議員賴淑娞現場品嘗學員烘烤的果乾與餅乾，讚不絕口，也購買2千元餅乾與好友分享。訂購電話：0911-324683。

雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，生產手工餅乾、果乾販售，縣議...
雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，生產手工餅乾、果乾販售，縣議員賴淑娞（左）品嘗後讚不絕口，當場購買。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，將生產手工餅乾、果乾販售。記...
雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，將生產手工餅乾、果乾販售。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，將生產手工餅乾、果乾，縣議員...
雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，將生產手工餅乾、果乾，縣議員賴淑娞（左二）、斗六市長林聖爵（左三）率先購買響應。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，將生產手工餅乾、果乾販售。記...
雲林縣小天使發展協會附設心心小型作業所獲贈大型烤箱，將生產手工餅乾、果乾販售。記者陳雅玲／攝影
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