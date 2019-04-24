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台西再傳文蛤、鰻魚災損 張麗善要求六輕延長災損申報

2019-04-24 12:44聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林沿海文蛤、鰻魚等漁產近期出現大量異常死亡，業者都將苗頭指向月初六輕氣爆所影響；雲林縣長張麗善等人今天前往台西多個養殖場勘查，她要求除盡速完成麥寮鄉災損賠償，也延長台西鄉災損報時間一個月，盼減少漁民損失。

台塑六輕芳香烴三廠本月7日因液化石油氣管線破裂外洩釀成氣爆，爆炸威力強烈導致鄰近住宅受損，附近農漁民也直指氣爆聲響與汙染，導致養殖的文蛤、鰻魚等大量死亡。

台西林姓鰻魚養殖業者說，她養殖池七分地，放養約3萬尾鰻魚，在六輕氣爆後鰻魚出現異常開始大量死亡，每天都約有4、50尾鰻魚浮出水面死亡，迄今已經損失千尾。

文蛤養殖業者凌忠利表示，他養殖約90萬蛤苗，氣爆當下產生高分貝聲響，讓正在吐舌覓食或呼吸換氧的文蛤「咬舌」死亡，氣爆過後已經死亡約3成，盼六輕給予賠償。

根據農業處統計，目前台西、麥寮兩鄉申報災損的農漁養殖物近800戶，總面積已逾1000公頃；張麗善勘查後指出，縣府一定會協助養殖業者向六輕爭取應有權益，不少文蛤養殖業者陸續出現損失。

她指出，目前已請農業處等單位釐清文蛤、鰻魚暴斃原因，災損申報迄今仍未截止，但氣爆後至今半個多月，還有延遲性災情出現，因此她將要求台塑將受理申報時間由現有2週延長到1個月。

台塑麥寮管理部人員回應，台塑已邀請相關專家學者，並會同公正第三者會勘申報災損的魚塭、農地，只要是氣爆所造成的損害，會負起所有賠償責任。

雲林縣長張麗善（右）與漁民對談了解災情。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善（右）與漁民對談了解災情。記者李京昇／攝影
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台西文蛤陸續傳出災損。記者李京昇／攝影
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雲林縣長張麗善（右二）今天到台西勘災。記者李京昇／攝影
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台西文蛤養殖業陸續出現災情。記者李京昇／攝影
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災損六輕

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