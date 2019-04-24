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酒駕真多！嘉義地區5年萬餘人酒駕近2成再犯

2019-04-24 10:13聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義地區近5年內酒後駕車違規人數達1萬1千餘人，其中有第2次違規達2017人，嘉義區監理所為減少酒駕，與法務部矯正署嘉義監獄首度合作，本月22日、23日到嘉義監獄合辦酒駕違規講習，以行動講習方式，提供受刑人多元教化機會，希望減少酒駕、絕對不要再犯。

嘉義區監理所表示，本次講習是獄方為受刑人發聲，申請講習課程，經所獄雙方洽商後，決定由監理所邀請嘉義長庚科技大學、嘉義縣警察局講師至監獄授課，以行動講習室方式，提供受刑人有多元教化機會，課程內容除包含交通法令、安全駕駛、肇事逃逸的法律責任外，也提供生命教育、酒癮預防與治療相關課程及戒酒案例分享，強化矯正酒駕成效。

嘉義區監理所長李輝宏與嘉義監獄典獄長莊能杰均強調，酒駕零容忍，在監受刑人與外界隔離，矯正效果較佳，針對酒精成癮高風險收容人，採三級預防措施，以團體治療教化處遇，使收容人悛悔向上，改變其生活習慣與思維，爰與監理所合作，進行矯正教育，避免酒駕事件不斷重演。

嘉義地區最近5年內酒後駕車違規人數1萬1311人，其中有第2次違規的2017人，監理所呼籲，飲用含酒精飲品會造成視覺能力變差，反射神經遲鈍，無法安全駕駛，如預先知道有飲宴，可規劃搭乘計程車，或約定指定駕駛，千萬不要一時貪杯害人傷己。

嘉義區監理所為減少酒駕，本月22日、23日在嘉義監獄合辦酒駕違規講習。圖／嘉義區...
嘉義區監理所為減少酒駕，本月22日、23日在嘉義監獄合辦酒駕違規講習。圖／嘉義區監理所提供
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嘉義區監理所為減少酒駕，本月22日、23日在嘉義監獄合辦酒駕違規講習。圖／嘉義區...
嘉義區監理所為減少酒駕，本月22日、23日在嘉義監獄合辦酒駕違規講習。圖／嘉義區監理所提供
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酒駕受刑人監獄

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