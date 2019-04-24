他鄉變故鄉 新住民拿證照任協會理事長助後輩

2019-04-24 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



社團法人慧馨關懷協會理事長阮玉秀，21年前從越南遠嫁來台，因應台南東山及白河等偏鄉長照人力缺口，結合新住民創業服務，組成社區居家照護「新力軍」，阮將「他鄉變故鄉」，令人動容。

48歲阮玉秀老家原在北越海方，因越戰關係，舉家遷往胡志明市；約21年前，丈夫盧宏彥原是嘉義某高職老師，前往越南訪友，經朋友介紹認識追求，2人結連理來台。

阮玉秀來台克服生活適應，歷經多次苦學，拿到「CPA芳香療法應用師證書-乙級證照」及「瑞典式按摩證書」等證照，還幫助新住民朋友，參與照顧服務員相關訓練課程。

她表示，「芳香療法」是一種輔助性健康照護，透過精油按摩紓緩生病時的不適和放鬆腦部情緒，除照顧老人家的生理。也安撫心理，讓病人及家屬的生活品質都能獲得改善。

阮玉秀與丈夫盧宏彥落腳台南東山，成立社團法人慧馨關懷協會，目前擔任理事長的她，協助新住民姊妹生活照理，鼓勵一起加入社區照護員行列，幫助更多新住民姊妹，阮玉秀還擔任特約越語講師，扮演台越溝通橋梁。

而偶有新住民因迫於家庭經濟壓力，未獲得完整訓練即從事需具備專業技能工作情形，阮玉秀指出，半路出師的結果，會被貼上服務品質不佳標籤，為消弭社會大眾對於新住民在職訓練良莠不齊疑慮，投入培訓專業芳療師、理療照護員，包括老人、女人和孕婦都是服務對象。