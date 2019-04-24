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竹崎公園大翻修 6月起天空走廊、花仙子步道也封閉

2019-04-24 07:45聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣人氣景點竹崎親水公園，最近進行前曕計畫大整建，部分園區3月20日起封閉1年，全部園區將於6月起封園近10個月，預計明年3月底完工。但當地居民認為，園區僅部分施工，不一定要全部封園，不過鄉公所強調，園區大動工，怕民眾誤入，且施工期間大型機具進出，才會決定封園。

嘉義縣議員何子凡表示，竹崎親水公園是全國知名的親民景點，「天空走廊」及「花仙子步道」更曾帶動觀光高峰，大家都支持竹崎親水公園升級，也感謝為公園整建爭取經費的人，歷來政府亦不斷投入相當多經費，包括天空走廊及花仙子步道，當初投入巨資。

不過此次整修範圍不到園區的三分之一，且施工區接鄰主要幹道出入方便，卻要另外封閉沒有施工的三分之二園區，且熱門的空中走廊、花仙子步道、及園區內2座吊橋都在未施工的園區內。何子凡說，不少居民都質疑是否有其必要？有沒有更周全方案？

居民希望希望鄉公所不是只為施工或行政便利才封園，擔心若因欠缺溝通而封園，可能對地方觀光發展、周邊消費和居民運動休閒產生衝擊。另公園內有50多位承租攤商，全面封園後，生計維繫受到嚴重衝擊，未來公園整建，這些攤商能否回歸公園承租擺攤，攤商也有疑慮。

對此鄉公所和施工人員說明，園區大動工，怕民眾誤入，尤其早晨黃昏老人家運動，擔心造成傷害，且施工期間大型機具進出，因此決定封園，對於地方爭取維持部分於園區開放的提議，鄉公所觀光課表示，還要再研議。

竹崎公園後門區的堤防旁正在大施工。記者謝恩得／攝影
竹崎公園後門區的堤防旁正在大施工。記者謝恩得／攝影
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竹崎公園後門已封閉。記者謝恩得／攝影
竹崎公園後門已封閉。記者謝恩得／攝影
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竹崎公園大整建，6月起園區將封園近1年。記者謝恩得／攝影
竹崎公園大整建，6月起園區將封園近1年。記者謝恩得／攝影
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縣議員何子凡和鄉民代表，邀集縣府和鄉公所人員到竹崎公園會勘。圖／何子凡提供
縣議員何子凡和鄉民代表，邀集縣府和鄉公所人員到竹崎公園會勘。圖／何子凡提供
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