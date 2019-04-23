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台南中低收入老人看護補助 每天750→850

2019-04-23 22:56聯合報 記者修瑞瑩／台南報導

台南市議員劉米山（右）昨天在議會總質詢當中，指台南市的弱勢老人住院看護補助是全台...
台南市議員劉米山（右）昨天在議會總質詢當中，指台南市的弱勢老人住院看護補助是全台最低，市長黃偉哲承諾會優先調高。 記者修瑞瑩／攝影
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台南市議會昨市政總質詢，議員劉米山等質詢台南市中低收入戶老人重病看護費用補助幾乎是「全台最低」，甚至比隔鄰的嘉義縣還要低，對弱勢中的弱勢照顧不足，社會局對此表示，已檢討將自5月起從目前中低收入看護補助每天750元、調高到850元，市長黃偉哲也表示，未來將視財務的狀況，列為優先再調高的項目。

社會局表示，台南市統計到3月底，列冊的中低收入老人共有1萬1475人，目前針對這些弱勢老人，除每月有3600到7400元不等的生活津貼（依中低、低收而有不同），還有重病看護補助，中低收入是每天750元、低收入是1500元。

請領看護補助要件是要領有生活津貼的民眾，社會局表示，有些老人因領有其他補助，未能請領市府中低收入老人生活津貼，如領有榮民就養金，或是由市府送機構照顧等，過去都不能夠請領看護補助，但5月後，也同時放寬，只要列冊中低收入，不管有沒有領生活津貼，只要住院聘用看護，都可以請領重病看護補助，從750調高到850元，加上放寬請領標準，預計台南市１年增加200多萬元的支出。

台南市議會昨天市政總質詢，同屬第一選區（新營、柳營、鹽水、後壁、東山、白河）的３名議員劉米山、李宗翰與沈家鳳破天荒共同質詢，表示選舉時同選區是相互競爭，但當選後為選區共同利益一起質詢，希望增強質詢力量，讓地方建設獲市府重視。

劉米山等人表示，台南市老人福利不只排名六都之末，現在連看護補助都跟不上其他縣市，幾乎已是全台最少的，第１選區過了八掌溪就是嘉義，連嘉義的補助都比台南多，台南市的高齡化程度在全台排第2，僅次於台北市，老人福利卻這麼差，實在說不過去。

黃偉哲也同意議員的看法，認為特別是中低收入的獨居老人，是弱勢中弱勢，一旦重病住院特別需要看護照顧，這部分市府會列為優先調高補助對象。

看護黃偉哲獨居老人

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