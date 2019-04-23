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台南五月音樂季 國內外團隊接力演出

2019-04-23 18:48中央社 台南23日電

台南市政府將於5月4日、5日在虎頭埤風景區舉辦「2019 Tainan May Jam台南五月音樂季」，邀請30組在台各國表演團隊，與台南在地獨立樂團接力演出。

台南市政府下午舉辦活動宣傳記者會，台南市長黃偉哲致詞時表示，邁入第19屆的台南五月音樂季，多年來持續推出可以交流放鬆的音樂活動；並呼籲大家在熱愛音樂享受的同時，共同關心環境。

黃偉哲說，民眾可於5月4日先參加國際星際大戰日在台南的音樂會，接著參加精彩的五月音樂季。今年的五月音樂季集結許多居住於台灣的外國優秀音樂表演者演出，可以說是與環境、藝術工作者及音樂文化的深層對話。

台南市政府觀光旅遊局長陳信安表示，台南五月音樂季是融合在地樂團與在台國際表演團隊一起交流、專屬於台南五月的音樂季活動。今年有來自德國、奧地利、日本、香港、美國、加拿大、英國、菲律賓、印尼等地的表演團體，與台南在地獨立樂團接力演出。

台南市觀光旅遊局指出，配合五月音樂季活動及5月4日國際星際大戰日，虎頭埤風景區於5月4日、5日提供入園優惠，憑五月音樂季活動宣傳紙本或圖檔、裝扮成星際大戰角色或持國際星戰日音樂會票券，就可享入園門票半價優惠。

樂團虎頭埤音樂會

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