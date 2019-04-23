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雲林沿海首座合法桶裝瓦斯儲存場 讓業者放心民眾安心

2019-04-23 17:32聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林沿海第一家符合國家安全標準的瓦斯儲存場今天揭牌啟用，有了這座桶裝瓦斯儲存場，沿海各鄉鎮的瓦斯行，可把瓦斯桶集中放置，既可就近運取，節省運輸成本，且可讓市區民眾免於與瓦斯為鄰的憂懼，安全又方便。

雲林縣消防局第3大隊長陳岳謄表示，雲林缺乏合法的瓦斯儲存場，長期來桶裝瓦斯業者只能把瓦斯桶暫存在瓦斯分裝場內，依客戶需要再去分裝場載運，有了這座合法的儲存場，平日可供業者暫存所需的瓦斯桶，隨時就近載運，該儲存場符合消防署安全標準，消防局也會定期檢查，確保安全無虞。

部分業者也說，目前規定每家瓦斯行只能在營業場所存放128公斤瓦斯，住家也只能放40多公斤，其他則需放置在分裝場，因雲林只有西螺和東勢設有分裝場，業者得載著空鋼瓶到分裝場灌完瓦斯再運回，因瓦斯須隨叫隨送，常常得大老遠奔波載運瓦斯，相當不便。

業者透露，瓦斯行不能斷貨，過去有人找隱密的地方存放，維持一定的「庫存量」，以應付客戶隨時所需，但常遭檢舉，動軏被罰，業者實苦於無奈，如今能有這座儲存場，可解決多年來「躲躲藏藏」的不便。

雲林縣議員黃文祥、北港鎮長蕭永義應邀揭牌，他們說，業者蘇任祥歷經10多年鍥而不捨爭取，才讓該儲存場得以設立，不但方便業界，也讓與瓦斯行為鄰的民眾更安心，可說用心良苦。

蘇任祥說，限於法令規章和地目變更，過程的確艱辛，不過儲存場位在郊區，四周空曠，場內防爆燈管及瓦斯偵測警報系統等設施完善，可存放多達兩千多桶瓦斯，有了該儲存場可讓業者放心、民眾安心。

雲林沿海第一座符合國家安全標準的合法瓦斯桶儲存場，今天揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海第一座符合國家安全標準的合法瓦斯桶儲存場，今天揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
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雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，有完善的瓦斯偵測器，一旦有瓦斯外...
雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，有完善的瓦斯偵測器，一旦有瓦斯外洩馬上啟動警報系統。記者蔡維斌／攝影
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雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，有完善的瓦斯偵測器，一旦有瓦斯外...
雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，有完善的瓦斯偵測器，一旦有瓦斯外洩馬上啟動警報系統。記者蔡維斌／攝影
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雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，連照明都使用防爆燈管。記者蔡維斌...
雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，連照明都使用防爆燈管。記者蔡維斌／攝影
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雲林沿海第一座符合國家安全標準的合法瓦斯桶儲存場，今天揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海第一座符合國家安全標準的合法瓦斯桶儲存場，今天揭牌啟用。記者蔡維斌／攝影
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雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，四周空曠通風，確保安全。記者蔡維...
雲林沿海第一座合法瓦斯桶儲存場符合國家安全標準，四周空曠通風，確保安全。記者蔡維斌／攝影
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