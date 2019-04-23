豬母廟井仔腳瓦盤鹽田展特色 雲管處邀適婚男女牽紅線

2019-04-23 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



雲嘉南濱海國家風景區管理處5月4日將舉辦「戀戀鹽田牽紅線 圓緣情訂井仔腳」活動，結合北門井仔腳瓦盤鹽田白色麗景與興安宮豬母娘娘牽紅線，邀請適婚男女報名，讓井仔腳瓦盤鹽田，成為另類文化風情代表。

雲管處今舉行記者會邀請北門區長陳秀嫣、井仔腳興安宮主任委員洪鶴年、台南市北門商圈理事長洪有志等人參與，雲管處表示，北門井仔腳海堤設有一座豬母廟（鎮海將軍廟），奉祀全台唯一的「豬母娘娘」，神像金身是豬臉人身，拜豬母娘娘祈求好姻緣，相當靈驗。而井仔腳瓦盤鹽田經過200年時光流轉，保持完美的面貌，還榮獲亞太旅行協會PATA金獎，打開國際知名度，吸引許多新婚人拍攝婚紗取景、外國友人及民眾體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

雲管處結合台南市台灣婚慶文化協會等辦理這項活動，除行銷北門當地景點，5月4日安排參與者向豬母娘娘求姻緣、享用餐點及下午茶，並進行手洗愛玉DIY及互動遊戲，讓所有參與青年男女可以輕鬆自在相互了解，進而自然聯絡交往，希望有機會找到屬於自己的幸福，更期盼能夠帶動北門當地觀光與經濟，再造旅遊觀光新價值。