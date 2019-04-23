親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

豬母廟井仔腳瓦盤鹽田展特色 雲管處邀適婚男女牽紅線

2019-04-23 15:58聯合報 記者謝進盛╱即時報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處5月4日將舉辦「戀戀鹽田牽紅線 圓緣情訂井仔腳」活動，結合北門井仔腳瓦盤鹽田白色麗景與興安宮豬母娘娘牽紅線，邀請適婚男女報名，讓井仔腳瓦盤鹽田，成為另類文化風情代表。

雲管處今舉行記者會邀請北門區長陳秀嫣、井仔腳興安宮主任委員洪鶴年、台南市北門商圈理事長洪有志等人參與，雲管處表示，北門井仔腳海堤設有一座豬母廟（鎮海將軍廟），奉祀全台唯一的「豬母娘娘」，神像金身是豬臉人身，拜豬母娘娘祈求好姻緣，相當靈驗。而井仔腳瓦盤鹽田經過200年時光流轉，保持完美的面貌，還榮獲亞太旅行協會PATA金獎，打開國際知名度，吸引許多新婚人拍攝婚紗取景、外國友人及民眾體驗傳統曬鹽、挑鹽、收鹽的樂趣。

雲管處結合台南市台灣婚慶文化協會等辦理這項活動，除行銷北門當地景點，5月4日安排參與者向豬母娘娘求姻緣、享用餐點及下午茶，並進行手洗愛玉DIY及互動遊戲，讓所有參與青年男女可以輕鬆自在相互了解，進而自然聯絡交往，希望有機會找到屬於自己的幸福，更期盼能夠帶動北門當地觀光與經濟，再造旅遊觀光新價值。

這項活動即日起至4月30日受理報名，於活動中配對成功者，將致贈華聲婚禮樂團、婚紗攝影優惠卷及亞果遊艇俱樂部精品，並特別加碼抽獎經典飯店住宿券，活動相關訊息及報名專線（06）3587266、（06）7235090。

雲嘉南濱海國家風景區管理處5月4日將舉辦「戀戀鹽田牽紅線 圓緣情訂井仔腳」活動，...
雲嘉南濱海國家風景區管理處5月4日將舉辦「戀戀鹽田牽紅線 圓緣情訂井仔腳」活動，邀請適婚男女牽紅線。圖/雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
分享
雲嘉南濱海國家風景區管理處5月4日將舉辦「戀戀鹽田牽紅線 圓緣情訂井仔腳」活動，...
雲嘉南濱海國家風景區管理處5月4日將舉辦「戀戀鹽田牽紅線 圓緣情訂井仔腳」活動，邀請適婚男女牽紅線。圖/雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
分享

北門婚紗國家風景區

相關新聞

港口宮媽祖誕辰進香高峰 91歲阿嬤年年來廟料理餐食服務

2019-04-23 14:54

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

葉稻熱病救助申報結束 稻農：比照農作天災救助卡實際

2019-04-23 15:01

北港媽祖遶境 瘋炸轎賞藝閣

2019-04-23 14:44

不要只是路過！ 安平漁港海味美食等著你

2019-04-23 12:46

善孝會遺傳 台南仁醫張兆榮一家投入培育在地音樂人才

2019-04-23 11:22

崑山科大校慶春之祭典 動漫人物、布袋戲偶與痛車相遇

2019-04-23 10:39

手搓梅子有梅香 偏鄉四校推廣洗愛玉甩風笛遊學課程

2019-04-23 10:29

北港媽祖出巡炸轎震撼無比 百年藝閣結合布袋戲更精彩

2019-04-23 10:16

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

老爺行旅推母親節優惠 新款蛋糕賣一份捐款伊甸百元

2019-04-23 07:43

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

農漁獎助學金 遭批高中職用不到

2019-04-22 23:36

登外傘頂洲 遊客驚垃圾這麼多

2019-04-22 23:10

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

影／北港朝天宮迎媽祖 台日大師獻藝搶先亮相真人藝閣

2019-04-22 16:44

翁章梁參加反毒宣誓大會 憶曾遭毒癮男子騙3000元

2019-04-22 15:24

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

推社區小旅行 社區經理人AR帶進百萬營收

2019-04-22 14:01

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

雲林老屋「卡」路中央 地方盼拆路造路

2019-04-22 12:37

祈福辟邪 可愛安平劍獅公仔讓你好運連連

2019-04-22 12:06

阿里山星光浪漫婚禮 見證法國人和台灣部落客異國戀

2019-04-22 10:52

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

全國只有基隆！節能電家補助多了除濕機

2019-04-23 13:07

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

524同婚登記準備好了 北市各戶所即日起受理預約

2019-04-23 11:07

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

屏東縣模範生表揚 外國臉孔的她成全場焦點

2019-04-23 13:26

又跳票！柯文哲公宅8年僅蓋2.1萬戶 還拿舊政策充數

2019-04-23 15:01

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

影／綠毯與稻浪美極了 宜蘭版伯朗大道5月開放高台賞景

2019-04-23 13:14

螺絲鬆了？桃衛生局官網取消10活動 原因竟是「KEY錯」

2019-04-23 11:36

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

日籍夫妻手機遺失還不知 台灣運匠「喂」一聲立大功

2019-04-23 11:44

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

中市大橋通車2年卻被譏做一半 原來是下橋難過

2019-04-23 10:46

山鶯路自來水管線遷移 龜山29日起停水23小時

2019-04-23 13:37

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

雙北垃圾袋五月起互收 北市祭出「三道防線」防亂丟

2019-04-23 12:21

台北卡優惠少 發卡量輸給桃園卡

2019-04-23 00:32

小北百貨25周年 總經理黃健瑭：未來要開500家店

2019-04-23 13:44

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34

台中部分捷運站命名不接地氣 議員批找地方人麻煩

2019-04-22 19:34

嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30

林姿妙帶團到對岸行銷宜蘭 至少將帶進6億農特產品收益

2019-04-23 13:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top