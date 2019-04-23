北港「迓媽祖」 真人藝閣神轎吃炮傳承文化意涵

2019-04-23 16:06 中央社 雲林縣23日電



迎接農曆3月23日媽祖聖誕，北港媽祖出巡遶境祈安盛況今天登場，真人藝閣、神轎吃炮、陣頭拚場傳承文化意涵，還有日本、美國分香宮廟共襄盛舉，展現「北港迓媽祖」獨有特色。

迎接天上聖母媽祖聖誕的農曆「三月瘋媽祖」，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香嘉義新港奉天宮、苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香雲林北港朝天宮是眾所矚目的盛事之一，其中，北港媽祖遶境南北巡的「北港迓媽祖」又是另一盛會。

北港文史工作者許士能說，每年農曆3月19日、20日北港媽祖遶境南北巡，陣頭拚場、獨步全台的真人藝閣花車踩街、神轎吃炮的鑼鼓喧天、鞭炮響徹雲霄的盛況，並透過宗教文化特展、民間藝術展演等，重視文化與藝術意涵的展現，形成「北港迓媽祖」的獨有特色。

許士能指出，在2天的南北巡，前往嘉義新港地區（舊稱笨南港），回到雲林北港地區（舊稱笨北港），媽祖遶境祈安的民俗與虔誠信仰的深刻連結，道出建廟300多年的朝天宮成為媽祖信仰中心的重要地位。

許士能表示，40年前，從朝天宮分香奉祀媽祖的日本及美國的華僑信徒，組團回國參加遶境盛典，也是特色之一，還有神轎吃炮的「犁炮」鞭炮陣仗愈大象徵愈旺、陣頭拚場顧面子等，在「北港迓媽祖」的盛況中，傳統陣頭精華盡出。

雲林縣政府文化處長陳璧君指出，今年北港藝陣文化季以「與神同行」主題，今天起2天盛大登場，上午朝天宮媽祖遶境啟動，傍晚藝閣陣頭踩街嘉年華到晚間，絢麗燦爛，光彩奪目。

陳璧君表示，除了真人藝閣車、布袋戲操偶師跟隨藝陣演出，還有打扮成古笨港進士黃登瀛的真人藝閣、日本青森縣弘前市的「睡魔祭」花燈車等，別處看不到的媽祖遶境藝陣盛會盡在北港。