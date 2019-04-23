嘉義福容飯店蓋12年？告示寫120年 飯店：非完工日期

2019-04-23 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



位於嘉義市世賢路、竹圍路口的原嘉南摩天大樓，20多年來蓋不成，建設公司倒了，起造人前國代郭柏村也過世，2年前由國內知名福容大飯店取得產權，拆掉原來鋼構，重建為嘉義縣市規模最大的福容大飯店嘉義館，嘉義縣文化基金會監事賴萬鎮今天發現，工地告示牌寫施工期限：「120年3月14日完工」，他質疑說「施工難道要長達12年嗎？！」。

福容大飯店說，嘉義館預定2年後、110年完工，計劃建造樓高33層，共600間客房大飯店。福容飯店嘉義館工地人員說，告示牌施工期限：120年3月14日完工，是建照申請期限，並非完工日期。

位於嘉市外環道世賢路、竹圍路口，荒廢的10層樓嘉南摩天大樓，由已故前國代郭柏村投資興建，83年因財務周轉失靈，積欠銀行及大批債權人債務，停工荒廢，鋼骨結構、鋼筋水泥牆柱及電梯天井等基礎結構棄置，鐵皮圍籬封鎖，雜草叢生形同廢墟，成為治安死角。