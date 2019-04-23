葉稻熱病救助申報結束 稻農：比照農作天災救助卡實際

2019-04-23 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣一期稻作感染葉稻熱病嚴重，總統蔡英文4日到水上鄉勘查稻作病害，農委會提出病害田區翻耕或休耕種綠肥救助辦法，15日申報截止，縣府農業處統計，全縣37件申請，稻農出身太保市長黃榮利說，稻農申報不如預期多，救助辦法選擇翻耕，要農民再花錢耕鋤，意願不高，不如比照農作天災救助辦法，按受害比例給救助金比較實惠。

農民說，葉稻熱病年年有，今年暖冬提前發病迅速擴散，難防治，農委會救助辦法選擇翻耕，要將染病稻田全部耕鋤才能領救助金，選休耕種綠肥田菁，水稻難生長，投人耕作金額超過翻耕救助每分地3400元，休耕種綠肥4500元，「耕鋤水稻會被雷公打」，收割未染病水稻還比領救助金划算，比照農作天災救助卡實際。

黃榮利說，稻熱病肆虐，感謝總統下鄉勘查，農委會首次針對稻熱病公布救助辦法，選擇翻耕要耕鋤全部稻作，可憐農友，種稻花費每分地不只4500元，要領取還要翻耕，無非要農民倒賠，農民為搶救稻熱病，增加農藥肥料花費，又要花錢翻耕或買田菁休耕領救助金，農民意願不高，不如比照天災救助辦法按受害比例給救助金。