港口宮媽祖誕辰進香高峰 91歲阿嬤年年來廟料理餐食服務

2019-04-23 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



周末（農曆3月23日）是媽祖壽誕日，媽祖分靈宮廟多達4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，進入進香高峰，一群來自台北市松山區信徒組素食團，每年壽誕前半個月進駐，出錢出力，烹煮流水席供應信眾，70多年未曾中斷，最年長91歲阿嬤吳李月盆對媽祖靈感誠心，讓人感動。

30名松山素食團員，住香客大樓，每天天未亮就起床，忙著準備各式各樣的飲品、點心，包括仙草蜜、綠豆湯、炒米粉、炒冬粉等，免費供應香客品嘗，讓香客可以消暑、補充體力，食材及飲品花費全部自掏腰包，媽祖誕辰前，每天準備三餐，平日供應20至30桌流水席，遇假日準備逾百桌。

「媽祖靈感保佑阮全家，阮來還願！」吳李月盆雖高齡91歲，仍和其他團員一樣早起晚睡，忙進忙出，她說，50多年前，她隨港口宮媽祖信徒前來進香，看到偏僻鄉下信眾吃飯地方簡陋，當時丈夫皮膚生病，她求媽祖治癒，發願每年來為媽祖都煮食，過去交通不便，從火車帶食材南下，現在交通便利，就近採購，為媽祖及信眾服務，不會累。