不要只是路過！ 安平漁港海味美食等著你

2019-04-23 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



安平港區內商家生猛海鮮，透過水產直播拍賣，打出名號。記者邵心杰／攝影 分享 facebook

台南安平漁港區有安平古堡、億載金城、德記洋行及東興洋行等古蹟，每年超過150萬遊客；台南市府農業局與港區廠商攜手合作，推廣海洋風味料理饗宴，讓安平漁港成為安平新食尚的據點，結合周邊海陸遊憩資源，帶動漁港整體觀光發展，「不要只是路過！」。

台南市府農業局漁港及近海管理所指出，安平漁港是台江內海的遺跡，具備渾然天成的港灣及美景。近年來朝向多元化發展，除遊艇碼頭外，漁港內有許多海景海鮮餐廳、創意餐廳、農漁產品、伴手禮等商店進駐，以天然美景、在地食材、新鮮魚貨、創意料理及直播拍賣，打造安平漁港成了台南著名的觀光遊憩據點及觀光漁港。

漁港及近海管理所指出，港區有安平古堡、億載金城、德記洋行及東興洋行等古蹟，每年超過150萬遊客，然而，遊客逛古蹟及老街，常常忽略近在咫尺的安平漁港，因此，農業局與港區廠商攜手合作，推廣海洋風味料理饗宴，希望安平漁港成為安平新食尚的據點。

母親節將屆， 商家推出多項優惠，除了享用海味風味料理外，更可以搭船遊港遊運河，欣賞大型環境藝術大魚的祝福，以及參觀台灣船園區及安平定情碼頭德陽艦圖區，農業局指出，全家大小來安平漁港享用美食、欣賞美景，千萬別錯過。