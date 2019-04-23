善孝會遺傳 台南仁醫張兆榮一家投入培育在地音樂人才

2019-04-23 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



66歲仁醫張兆榮喜歡音樂，成立新營愛樂協會，創辦市民廣場並將診所頂樓打造成小型演奏廳與視廳室，定期舉辦音樂會，積極培育在地音樂人才。圖/慈濟提供 分享 facebook

台南市新營區66歲婦產科醫師張兆榮培育在地音樂人才，他是慈濟長期會員，每月捐善款助弱勢，回饋鄉里。張兆榮資助不少弱勢音樂資優生出國深造，珍藏多年的千萬元Fazioli 名琴，日前捐贈給新營文化中心，28日由TASO台灣藝術家交響樂團為所有愛好音樂的民眾彈奏。

慈濟台南分會表示，張兆榮從小看著從事蚵蠣批發的父親幫助貧困養蚵人、抵押房產幫助寺廟償還貸款，國防醫學院畢業後隨父親樂善好施，39年職涯超過一半所得奉獻行善，「行善基因遺傳子女，地方傳佳話」。

張兆榮為紀念小學恩師，捐款助新民國小與南新國中蓋音樂館，與熱衷回饋鄉里的同道中人成立新營愛樂協會，創辦市民廣場並將診所頂樓打造成小型演奏廳與視廳室，定期舉辦音樂會，積極培育在地音樂人才。

張兆榮表示，出生嘉義東石的父親是全台牡蠣最大批發商，對於經濟窘困的養蚵人家，總是二話不說借貸援助；抵押房子貸款協助寺廟解決土地產權，用身教教誨六名子女，促使他投入職場，服務三軍總醫院領到第一筆薪水開始，和大哥一同接下父親肩上責任攤還貸款。他說，「父親過世那個月，我跟大哥繳清最後一期貸款。」

「花蓮慈院林欣榮院長是我的國防醫學院的同班同學，我們還睡上下舖。前陣子去花蓮時，還有去看老同學。」張兆榮說，命運安排奇妙，同學用專業投身慈濟醫療志業行善，自己則是每月捐善款的慈濟會員。

張兆榮投入杏林39年，大半所得回饋社會，被稱為南瀛音樂推手，他感謝妻子與三名子女無悔支持，繼承衣缽投身醫療領域的兩名女兒與主修音樂的兒子，都遺傳他的孝順與熱心公益。