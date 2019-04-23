崑山科大校慶春之祭典 動漫人物、布袋戲偶與痛車相遇

2019-04-23 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科大校慶，國中學生扮演同人參與。圖/校方提供 分享 facebook

崑山科技大學54週年校慶系列活動開跑，動漫研究社與布袋戲研究社聯手舉辦「崑山春之祭典」，有同人誌展演、布袋戲研究社聯合成果發表會，還有戲偶靜態展、華麗的痛車展示，許多同好更盛裝打扮成喜愛的動漫角色，熱鬧登場。

動漫研究社與布袋戲研究社已連10年合辦活動，現場除張貼華麗的痛車展示，社員及參與民眾也紛紛cosplay喜愛的動漫角色，主持人扮演「我的英雄學院」的麗口御茶子，及虛擬女性歌手GUMI，還有國中生在宣傳網站得知消息後熱情參與，扮演「RE：從零開始的異世界生活」中的雷姆，更有校友扮演成「LoveLive!」中的園田海未。

主辦單位表示，今年邀請各知名coser兼繪師軒轅瞬到場分享。軒轅瞬因從事服飾業，對服裝的材質及配色較為敏感，一身酷黑勁裝也是完全純手工製作，她更大方準備作品寫真集、手寫簽名卡片送給粉絲與觀眾。

動漫研究社社長官郁潔表示，「崑山春之祭典」除了能讓喜愛動漫文化的同好能互相交流，也可彼此精進服飾與妝點技巧，會場內聚集眾多商家販售周邊商品，更有動漫舞曲熱情演出，嘉南藥大友社上場力挺，讓活動更顯熱絡。

布袋戲研究社社長劉建治指出，展出的10多款戲偶，多為知名「霹靂布袋戲」的原創角色，為了此次展出，社內廣大徵求相關單位友情贊助，加上社團老師不吝分享，才能有這麼多精美布袋戲偶能出場，展桌上的角色們都是精挑細選，更有神級的強大反派出場，十分有看頭，痛車愛好者也主動提供自己愛車到場支持。