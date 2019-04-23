手搓梅子有梅香 偏鄉四校推廣洗愛玉甩風笛遊學課程

2019-04-23 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉北國小與茶山水教育資源中心體驗交流，收穫滿滿。圖／仁和國小提供 分享 facebook

近年少子化，許多山區小校人數驟減，學生同儕互動機會減少，除推行混齡教學，嘉義縣梅山鄉仁和國小、太和國小、阿里山鄉來吉國小、豐山實驗教育學校4間學校，去年8月組成「茶山水教育資源中心」，四校共學課程、聯合畢旅、教師社群共備等，提升學習與教學，日前更邀請嘉義市嘉北國小跨校遊學，體驗四校特色課程，由四校學生擔任小小關主，向來訪的小朋友介紹特色課程。

嘉北國小學生來到來吉社區，處處都有山豬圖騰，小朋友更體驗山豬木雕DIY。嘉北學生分組體驗茶山水教育資源中心四校的特色課程，仁和國小是釀梅體驗，搓梅子、品嚐好吃的脆梅以及梅醋，三年級學生劉宣均表示，「搓梅子很有趣，搓完之後雙手都有淡淡梅香，很好聞。」

太和國小則推出茶藝品茗，精心布置茶席，巫培誠主任帶學生從聞香學習品茶，三年6班許宸豪說「第一次泡茶!老師教我們品茶後再從鼻子吐氣，感覺到連鼻子都有茶香！」

來吉國小學生則帶領嘉北學生體驗原民童玩，兩校學生一起甩風笛、打陀螺，三年1班陳玟馨說「一開始聽到風笛聲音有點害怕，但玩著發現好好玩喔！」豐山實驗教育學校由國中部同學帶領小朋友體驗剝愛玉籽，搓愛玉，四年9班曾乙媗說「搓愛玉手好痠阿！但愛玉上真的美味又消暑。」

偏鄉四校學生擔任小主人接待來訪學生，是很難得的體驗。仁和國小江承育說「雖然有點緊張，但這個經驗很有趣。」