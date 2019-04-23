北港媽祖出巡炸轎震撼無比 百年藝閣結合布袋戲更精彩

2019-04-23 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



今年藝閣加入雲林布袋戲元素，戲團在藝閣前一邊遊行一邊把藝閣的故事演出來，宛如行動戲台，讓藝閣更加傳神。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

文化部指定為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，百年藝陣盡出，軒社武陣，鑼鼓喧天熱鬧非凡，國內唯一的真人藝閣更帶動風潮，今年不僅結合布袋戲、太鼓，邊遊街邊演戲，日本燈藝花車也遠渡而來共襄盛舉，繽紛精彩。台灣三大炮的「北港犁轎」震撼演出，從晚炸到天亮，吸引滿滿人潮，宛如不夜城。

北港朝天宮神轎隊今天上午由朝天宮董事長蔡咏鍀引燃起馬炮，前副總統呂秀蓮專程參加起駕禮，祈禱國泰民安，神轎隊伍一出廟，聞名全國的北港炸轎與犁炮隨之登場，滿街陣頭各顯神通，文樂武藝全上陣，熱鬧到不行，讓遊客見識北港傳統藝陣文化的豐厚。

大街小巷只要神轎隊所到之處一路炸不停，烈熖火光竄天，遊客感受台灣三大炮的震撼和威力，轎隊遊行到隔天天亮才入廟，不少遊客隨香遶境徹夜未眠，通宵賞炮，共祈平安。

除了德義堂、勤習堂、老塗獅、飛龍團等古老龍獅武陣，也有集雅軒南北管的文曲雅樂，加上花俏逗趣的報馬仔、神童團、公背婆，百年藝陣相當有看頭，晚間，五光彩艷的百年藝閣登場最吸睛，延綿宛如五彩巨龍的花燈閣車，光耀奪目，是媽祖出巡的重頭戲，也是遊客的最愛，雲林縣長張麗善和文化部次長蕭宗煌、國家文化藝術基金會副執行長孫華等人也參加遊行。

「今年藝閣最精彩」雲林縣文化處長陳璧君說，今年共39座傳統藝閣，由藝閣大師顏三泰製作的「古笨港進士黃登瀛」也首度搭配雲林布袋戲及太鼓隊，隨著藝閣邊遊街邊演出黃登瀛的故事，像是行動戲台，精彩絕倫，讓藝閣更加傳神。此外今年由日本國寶級燈藝大師三浦吞龍親手打造的弘前睡魔花燈車（餒菩噠），也首度隨隊遊行，讓人感受不同國度的民間傳統藝術之美。