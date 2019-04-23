親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

聲明全文／韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度的初選

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

北港媽祖出巡炸轎震撼無比 百年藝閣結合布袋戲更精彩

2019-04-23 10:16聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

今年藝閣加入雲林布袋戲元素，戲團在藝閣前一邊遊行一邊把藝閣的故事演出來，宛如行動...
今年藝閣加入雲林布袋戲元素，戲團在藝閣前一邊遊行一邊把藝閣的故事演出來，宛如行動戲台，讓藝閣更加傳神。記者蔡維斌／攝影
分享

文化部指定為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，百年藝陣盡出，軒社武陣，鑼鼓喧天熱鬧非凡，國內唯一的真人藝閣更帶動風潮，今年不僅結合布袋戲、太鼓，邊遊街邊演戲，日本燈藝花車也遠渡而來共襄盛舉，繽紛精彩。台灣三大炮的「北港犁轎」震撼演出，從晚炸到天亮，吸引滿滿人潮，宛如不夜城。

北港朝天宮神轎隊今天上午由朝天宮董事長蔡咏鍀引燃起馬炮，前副總統呂秀蓮專程參加起駕禮，祈禱國泰民安，神轎隊伍一出廟，聞名全國的北港炸轎與犁炮隨之登場，滿街陣頭各顯神通，文樂武藝全上陣，熱鬧到不行，讓遊客見識北港傳統藝陣文化的豐厚。

大街小巷只要神轎隊所到之處一路炸不停，烈熖火光竄天，遊客感受台灣三大炮的震撼和威力，轎隊遊行到隔天天亮才入廟，不少遊客隨香遶境徹夜未眠，通宵賞炮，共祈平安。

除了德義堂、勤習堂、老塗獅、飛龍團等古老龍獅武陣，也有集雅軒南北管的文曲雅樂，加上花俏逗趣的報馬仔、神童團、公背婆，百年藝陣相當有看頭，晚間，五光彩艷的百年藝閣登場最吸睛，延綿宛如五彩巨龍的花燈閣車，光耀奪目，是媽祖出巡的重頭戲，也是遊客的最愛，雲林縣長張麗善和文化部次長蕭宗煌、國家文化藝術基金會副執行長孫華等人也參加遊行。

「今年藝閣最精彩」雲林縣文化處長陳璧君說，今年共39座傳統藝閣，由藝閣大師顏三泰製作的「古笨港進士黃登瀛」也首度搭配雲林布袋戲及太鼓隊，隨著藝閣邊遊街邊演出黃登瀛的故事，像是行動戲台，精彩絕倫，讓藝閣更加傳神。此外今年由日本國寶級燈藝大師三浦吞龍親手打造的弘前睡魔花燈車（餒菩噠），也首度隨隊遊行，讓人感受不同國度的民間傳統藝術之美。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，媽祖出巡今起兩天，藝閣遊行則有5天，歡迎大家到北港拜媽祖、看熱鬧、吃小吃買土產，豐富又好玩，保證不虛此行。

北港朝天宮媽祖出巡神轎犁轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎犁轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
分享
北港媽祖出巡今早出廟。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖出巡今早出廟。記者蔡維斌／攝影
分享
五彩繽紛的藝閣車是遊客最愛。記者蔡維斌／存檔照片
五彩繽紛的藝閣車是遊客最愛。記者蔡維斌／存檔照片
分享
北港朝天宮董事長蔡咏鍀也當起轎伕抬轎，全程跟隨神轎步行，展現體力。記者蔡維斌／攝...
北港朝天宮董事長蔡咏鍀也當起轎伕抬轎，全程跟隨神轎步行，展現體力。記者蔡維斌／攝影
分享
日本大師親手打造的日本花燈車首度參加北港媽祖出巡，今晚將隨藝閣隊伍遊行亮相。記者...
日本大師親手打造的日本花燈車首度參加北港媽祖出巡，今晚將隨藝閣隊伍遊行亮相。記者蔡維斌／攝影
分享
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
分享
北港媽祖出巡神轎出廟，一路彩炮五彩繽紛。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖出巡神轎出廟，一路彩炮五彩繽紛。記者蔡維斌／攝影
分享
今年藝閣加入雲林布袋戲元素，戲團在藝閣前一邊遊行一邊把藝閣的故事演出來，宛如行動...
今年藝閣加入雲林布袋戲元素，戲團在藝閣前一邊遊行一邊把藝閣的故事演出來，宛如行動戲台，讓藝閣更加傳神。記者蔡維斌／攝影
分享
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
分享
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎，火光烈熖，十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎，火光烈熖，十分震撼。記者蔡維斌／攝影
分享

相關新聞

痛斥初選遭抹黑 顏純左按鈴申告

2019-04-23 11:24

善孝會遺傳 台南仁醫張兆榮一家投入培育在地音樂人才

2019-04-23 11:22

崑山科大校慶春之祭典 動漫人物、布袋戲偶與痛車相遇

2019-04-23 10:39

手搓梅子有梅香 偏鄉四校推廣洗愛玉甩風笛遊學課程

2019-04-23 10:29

中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33

影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

老爺行旅推母親節優惠 新款蛋糕賣一份捐款伊甸百元

2019-04-23 07:43

20年「釘子戶」 卡路老屋要拆了

2019-04-22 23:45

農漁獎助學金 遭批高中職用不到

2019-04-22 23:36

登外傘頂洲 遊客驚垃圾這麼多

2019-04-22 23:10

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

影／北港朝天宮迎媽祖 台日大師獻藝搶先亮相真人藝閣

2019-04-22 16:44

翁章梁參加反毒宣誓大會 憶曾遭毒癮男子騙3000元

2019-04-22 15:24

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

推社區小旅行 社區經理人AR帶進百萬營收

2019-04-22 14:01

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

雲林老屋「卡」路中央 地方盼拆路造路

2019-04-22 12:37

祈福辟邪 可愛安平劍獅公仔讓你好運連連

2019-04-22 12:06

阿里山星光浪漫婚禮 見證法國人和台灣部落客異國戀

2019-04-22 10:52

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

基隆晩間百年老樹連根拔壓毁電纜線 停電搶修中

2019-04-22 23:42

注意！高雄市鳳山等地 3.5萬用戶25日停水16小時

2019-04-22 17:55

影／等不到海科館人潮 這裡比照九份改成攔截停車場

2019-04-22 20:05

中部Z型行人穿越道示範點 在員林兩家醫院前路口推出

2019-04-22 15:06

筏子溪打卡夯點綠美化 打造台中美景新地標

2019-04-22 13:26

全國獨賣！ 金門新鮮海帶3斤只要100元吸引民眾搶購

2019-04-22 21:59

「台北卡」沒優惠 發卡量慘輸桃園

2019-04-22 14:17

台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54

時力批新北府會護航降囤房稅 藍綠議員：1年後可檢討

2019-04-22 12:32

影／「最毒海岸線」裸露土石 環保人士檢測證實含集塵灰毒

2019-04-22 16:20

高雄鳳山等區25日停水16小時 6萬5千多戶受影響

2019-04-23 08:07

嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09

黃國昌轟花5600萬淪蚊子館 基市：海科館停車場工程沒問題

2019-04-22 19:06

徵召韓國瑜？ 藍金門黨部主委：金門的民眾都支持韓國瑜

2019-04-22 21:57

竹市開放自駕車上路測試 林智堅：有望改善交通

2019-04-22 14:37

關山鎮大陣仗到縣府要補助 饒慶鈴自嘲縣府是窮爸爸

2019-04-22 17:43

不是詐騙！ 有人交通違規1次收34張裁決書

2019-04-23 00:16

影╱品嘗「瓊瑤宴」 瓊瑤：高雄高樓大廈跟以前不一樣了

2019-04-22 18:25

好怕淹水！鹿港鎮長許志宏：鹿港溪得快清淤

2019-04-22 20:05

零廢氣排放 台中迷你電動掃街車5月上路

2019-04-22 11:40

竹縣飛鳳山上無廁所 楊文科今爬山找合適點建公廁

2019-04-22 16:16

影／中捷招考有疑點議員提重考 盧秀燕：議會通過就照辦

2019-04-22 15:17

坦言校園犬貓計畫失敗 柯文哲：應和校長曉以大義

2019-04-22 21:54

影／改善暖暖危險平交道 遮斷器將南移180cm

2019-04-22 21:12

日月潭再次見證愛情 馬國情侶纜車求婚成功

2019-04-22 20:22

員林2條野溪雜草叢生護岸掏空 豪雨來襲時下游居民不安

2019-04-22 21:12

痛批血汗回收公司 桃產工會要求市府介入調查

2019-04-22 11:49

腸病毒就診數增6成 北市4行政區要注意

2019-04-22 11:47

台七線北橫復興榮華橋段坍方 雙向交通受阻

2019-04-22 12:08

影／台7線32.5K崩山中斷交通 搶修到下午恢復通車

2019-04-22 12:39

光田醫院醫護人員淨灘撿114公斤垃圾 還撿到一匹馬

2019-04-22 12:48

台南市捷運有影嘸？規劃費還是卡在議會

2019-04-22 13:28

前朝政策不盤點？藍營議員批盧市府迷迷糊糊照單全收

2019-04-22 14:04

有溫度的麵！不捨日曬麵線消失 夫妻同心延續傳統滋味

2019-04-23 09:20

「護竹神犬」來了！竹市消防特搜隊將添3搜救犬

2019-04-22 12:50

10年前親人遭莫拉克奪去性命 簡文興夫婦選擇守護山林

2019-04-22 12:35

雙北今公告垃圾袋互收政策 5月1日確定上路

2019-04-23 10:44

參觀泰北非營利幼兒園 柯文哲壓指模

2019-04-22 11:31

台南龍崎首推鳳梨好筍宴 虧錢辦金牌料理限量預約

2019-04-22 18:44

影／跟著韓國瑜搶貴婦荷包 美術館旁醫院打出「安全醫美」

2019-04-22 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top