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中華醫大成功轉化廢油水成替代煤炭燃料 大廠採用

2019-04-23 09:33聯合報 記者周宗禎╱即時報導

中華醫事科大教授郭益銘成功將生質廢油(左)提煉成高熱能燃料。圖/校方提供
中華醫事科大教授郭益銘成功將生質廢油(左)提煉成高熱能燃料。圖/校方提供
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中華醫事科大與業者合作研究兩年，成功將原本廢棄的油水混合物轉質化成燃料，可取代煤炭降低空氣汙染，價格更只有傳統煤炭三分之二，亞洲水泥等大廠已洽購使用。

中華醫大教授郭益銘表示，台灣現在火力發電約占80%，一半使用燃煤發電，這次與識昌公司合作，配合能源局業界能專計畫開發出「生質油水混合物能源轉質及應用技術」成果，因價格低廉，原本使用煤炭的業者樂於改用，將可有效降低空汙危害。

郭益銘指出，火力發電是PM2.5重要來源，中華醫大與識昌產學合作，成功開發出分離廢棄油技術，含水廢油混合物加入特殊物質經過加熱，脫水後轉質成衍生性燃料，這種循環再生能源燃燒的發熱量與煤炭相近，可取代煤炭，降低煤炭使用量，達到空汙減量效果。

郭益銘表示，台灣大量使用燃煤發電，不僅排放大量二氧化碳，更製造致命的PM2.5危害肺部健康，這項新技術成果可降低二氧化碳與PM 2.5排放。這個技術經計畫顧問成大講座教授李文智與正修科大教授林聖倫共同驗證，確實可部份取代煤炭，降低煤炭使用量。

過去使用生質切削油潤滑散熱，產生大量油水混合物，舊有處理方式是委外處理掩埋，這項技術所開發的生質型衍生性燃料可減用煤炭，也可降低鍋爐及空氣污染防制設備負擔，節省業者成本。

中華醫事科大教授郭益銘(右二)與業者團隊成功將生質廢油提煉成高熱能燃料，展示成品...
中華醫事科大教授郭益銘(右二)與業者團隊成功將生質廢油提煉成高熱能燃料，展示成品。圖/校方提供
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