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影／外傘頂洲垃圾驚人！政府要結合民間定期淨灘

2019-04-23 09:01聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義東石外海十四公里遠的外傘頂洲，每天都吸引許多遊客踩沙遊島上沙丘，從南岸登洲遊客，被怵目驚心的大量漂流垃擋住去路，放眼望去盡是海漂物，除飄流木、廢棄蚵棚架、保麗龍，還有各種塑膠垃圾，民間業者建議公部門編預算、提計畫，定期舉辦環保、淨灘活動，創造自然、潔淨海上環境，才能進一步帶動地方觀光商機。

嘉義縣環保局長張根穆表示，過去春秋都會辦淨灘，去年另支援民間團體辦5次淨灘活動，已規劃結合民間力量，人可到的地方邀請企業認養淨灘，如果人無法直接到，像外傘頂洲須搭船，希望結合公民營單位，先辦一次性清理，後續排時程、定期清理。

嘉義縣海上旅遊觀光發展協會理事長蔡勝興說，海洋生態、環保是永續議題，更是發展地方觀光基礎，建議公部門應編預算、統合資源，結合環保團體、地方漁民、業者，定期舉辦環保、淨灘活動，大家一起為地球盡一份心力，讓嘉義東石成為最美的海上觀光景點。

雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能說，海漂物、垃圾所在地理環境不同、管理單位不一，過去都依個案處置，外傘頂洲為雲管處推動海洋生態觀光範圍，去年也曾到該處辦淨灘，為提振觀光、歡迎地方政府規劃，雲管處願盡一份心力。

嘉義縣東石外海的外傘頂洲漂流垃圾驚人。記者卜敏正／攝影
嘉義縣東石外海的外傘頂洲漂流垃圾驚人。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣東石外海的外傘頂洲漂流垃圾驚人！記者卜敏正／攝影
嘉義縣東石外海的外傘頂洲漂流垃圾驚人！記者卜敏正／攝影
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嘉義縣東石外海的外傘頂洲，是嘉義重要生態、觀光景點。記者卜敏正／攝影
嘉義縣東石外海的外傘頂洲，是嘉義重要生態、觀光景點。記者卜敏正／攝影
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外傘頂洲

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