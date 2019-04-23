嘉南科大續建新宿舍 5千床要讓學生「住好住滿！」

2019-04-23 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



大學生住宿問題近來成為關注焦點，嘉南藥理科大持續增建新宿舍，已達5千床。校方今天表示，因宿舍設施完善，頗受學子與家長青睞，「5千床位住好住滿！」校外租屋人數已日漸減少。

嘉南藥理大學表示，5千床位「堪稱全國私立大學之最」，加上寢室空間寬敞、設備新穎，頗受新生及家長青睞；日前該校辦理申請入學複試，學校安排前來應試的考生和陪同家長參觀宿舍，便吸引眾人目光，甚至有人急著搶先預約住宿，可見受歡迎的程度，也讓有志入學嘉藥的學子，無疑吃了一顆定心丸。

教育部統計，近3年大學生校外租屋人數銳減，其中最多的是嘉南藥理大學，少了3071人；對此校方表示，學校近年持續增建宿舍，充分滿足學生住宿需求，因此在外租屋人數相對日益減少。

校方指出，學校連年不斷興建新宿舍，旨在妥善照顧學生，不僅讓家長放心，也減輕家庭經濟負擔，讓大家都能安居樂學，樂活成長。

目前嘉藥共有11棟宿舍，床位數約5千，在全國大專校院中名列前茅，更高居私大之首。該校強調住宿有項特色，就是「住好住滿」，亦即一年級新生住進來，「只要有意願都可以續住到畢業」。

校方表示，宿舍房型多樣化，單人、雙人、4人等套房與雅房應有盡有，價格也相對便宜，和校外租屋相比，非常低廉。另外，擁有現代化設備、網路及數位門控裝置，實施24小時保全巡守與監視系統，確保學生住宿安全，生活環境更臻完善。

去年9月嘉藥興建「英傑六舍」啟用，規劃男女生宿舍10樓各一棟，4人套房提供700個床位；每間寢室12.5坪超大舒適空間，除基本配備外，衛浴設施採獨立乾溼分離，而且屋內規劃打破上面床鋪、下面書桌的傳統設計，均採平面擺設，視野極佳。校方表示「可媲美六星級飯店，一學期含水電網路等費用，每人僅需1萬7千元，相當平價，物超所直，甚獲學生喜愛」。

學校聯絡人王耀德說，宿舍區更規劃有交誼廳、閱覽室、超商、學餐，以及佔地915平方公尺的運動中心，再搭配由藝術家設計充滿美學氣息的裝置景觀設施，不只生活機能完善，更增添幽雅的居住品質。