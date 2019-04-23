老爺行旅推母親節優惠 新款蛋糕賣一份捐款伊甸百元

2019-04-23 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南老爺行旅今年首度與伊甸基金會合作，發起「讓愛傳遞」公益活動，每售出「玫瑰白巧克力蛋糕」一個，即提撥100元捐款，作為成人身障就業的服務經費；五月至回甘咖啡消費並樂捐50元，還可送免費咖啡或茶類飲品乙一杯。

老爺行旅也配合推出母親節海、陸食材五折優惠，彈嫩龍蝦及香嫩牛菲力主餐優惠價680元(加10%服務費)，原價1280元，另推出兩款母親節蛋糕，首推手工繁複、限量客製「水果千層蛋糕」，與粉紅氣息「玫瑰白巧克力蛋糕」，四月底前預購指定蛋糕享早鳥79折優惠，再提撥百元捐款予伊甸基金會。

老爺行旅表示，甘粹餐廳推出媽咪限定餐點「碳烤龍蝦香煎白蘆筍佐白酒魚子醬」及「羅西尼小牛菲力佐香煎白蘆筍附松露红酒醬汁」，分別嚴選飽含豐富蛋白質、熱量極低的鮮嫩龍蝦，與富含鐵質的頂級牛菲力入菜，搭配西方珍饈松露、魚子醬為基底誘人醬汁。

「玫瑰白巧克力蛋糕」，以香濃白巧克力及絲滑慕斯組成，瀰漫著玫瑰清香與莓果酸甜的蛋糕體，單模原價880元，早鳥優惠價699元；「水果千層蛋糕」，8層餅皮佐以頂級鮮奶油、奇異果、草莓、香蕉層層堆疊，需由兩位甜點師傅耗時5小時以上合力完成，每份售價2200元。