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北港迎媽祖藝閣車 真人扮演清朝進士

2019-04-22 18:08中央社 雲林縣22日電

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動將於23、24日舉行兩天，今年藝閣車遶境部分，有真人扮演清朝進士黃登瀛，展現古笨港（北港古地名）人文風情。

雲林縣政府今天在北港文化中心召開記者會，除了介紹創意藝閣車「古笨港進士黃登瀛」展演外，日本青森縣弘前市的「睡魔祭」花燈車也同步亮相。

縣府指出，黃登瀛幼年隨父親至古笨港經商貿易時，就讀北港書院聚魁閣，後考取嘉義縣學秀才；清同治3年（西元1864年）鄉試中舉；光緒3年（1877年）參加丁丑科殿試，登進士三甲第33名。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，縣府今年向文化部申請「台灣文化節慶升級─雲林縣北港藝鎮文化季」競爭型計畫，由縣內5名文化資產保存者、10名工藝師共同打造「古笨港進士黃登瀛」藝閣車。

雲林縣政府文化處長陳璧君指出，「古笨港進士黃登瀛」藝閣車結合工藝與表演藝術，除了有真人扮演外，也有布袋戲表演；布袋戲操偶師以「邊走邊演」方式，跟隨藝陣一起演出，令人耳目一新。

日本青森縣弘前市觀光振興部理事小笠原潤、日本花燈車製作藝師三浦吞龍今天也出席記者會，由三浦吞龍製作的「睡魔祭」花燈車同步亮相。

小笠原潤指出，弘前市「睡魔祭」是一種利用巨型燈籠來驅除睡魔的祭典，於1980年被登記為日本重要無形民俗文化財。

北港朝天宮花燈
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