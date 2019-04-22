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影／北港朝天宮迎媽祖 台日大師獻藝搶先亮相真人藝閣

2019-04-22 16:44聯合報 記者李京昇╱即時報導

明天農曆3月19日是北港朝天宮迎媽祖，雲林縣政府特別集結縣內15位藝師、18位大專院校學生共同打造一台兼具傳統工藝、布袋戲與南北管、打擊樂的真人創意藝閣，同時也將邀請日本弘前市睡魔花燈車參與遶境。

縣府今天在北港文化中心舉辦台日交流大會，傳統建築彩繪大師洪平順、日本弘前市觀光振興部代表小笠原潤及花燈車製作藝師三浦吞龍，也到場進行工藝文化交流。

雲林縣長張麗善指出，為重現北港在地特色真人藝閣的傳統文化，今年集結藝文師傅們打造「古笨港進士黃登瀛」藝閣車，明天遶境現場將有真雲林閣掌中劇團、太日樂集連袂演出，展現台灣在地文化特色。

縣府文化處長陳璧君表示，藝閣車結合工藝與表演藝術，就像是行動藝術戲台，將有真人在藝閣車上演出，更以「邊走邊演」方式，突破傳統布袋戲舞台框架，將戲偶帶離舞台，跟隨藝陣一同演出，呈現新鮮、獨特的表演形式。

她說，本次藝閣車演出內容將圍繞在笨港三甲進士黃登瀛，參加科舉考試，並順利考取進士的故事，同時也帶出「人生四大樂事」久旱逢甘霖、他鄉遇故知、金榜題名時、洞房花燭夜等主題。

日本藝師三浦吞龍今天也來到雲林北港展演弘前睡魔花燈車，睡魔花燈車在當地睡魔祭上扮演重要的角色，1980年被登記為日本重要無形民俗文化財的弘前睡魔祭，是利用巨型燈籠來驅除睡魔的祭典。

今天縣府舉辦台日創作交流會，會上三浦吞龍與洪平順一起現場創作，展現出大師級精湛的彩繪功力。

張麗善指出，北港藝鎮文化季「神工傳藝」特展即日起至5月5日在北港文化中心展出，明天晚間7點則將配合北港朝天宮迎媽祖遶境，舉辦台日創意藝閣交流展演，重現精緻藝閣文化之美。

工藝師周秀惠（右一）贈送日本藝師媽祖拼布包給日本弘前市觀光振興部代表小笠原潤（右...
工藝師周秀惠（右一）贈送日本藝師媽祖拼布包給日本弘前市觀光振興部代表小笠原潤（右三）及花燈車製作藝師三浦吞龍（右二）。記者李京昇／攝影
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雲林縣府今天在北港文化中心舉辦台日交流大會，傳統建築彩繪大師洪平順、日本花燈車製...
雲林縣府今天在北港文化中心舉辦台日交流大會，傳統建築彩繪大師洪平順、日本花燈車製作藝師三浦吞龍，也到場進行工藝文化交流。記者李京昇／攝影
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北港朝天宮花燈
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