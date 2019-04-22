農村缺工義竹鄉桑椹村雇老人千歲團採收

2019-04-22 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老化比例全台居冠，農村缺工，義竹鄉溪洲村百戶人家，幾乎家家戶戶種桑椹，被稱為「桑椹村」，每年清明前後1個月產期，鄰近鄉鎮農村老婦受雇採收被稱「千歲團」，建築業出身的柯宗志11年前返鄉，成立「桑椹銀行」，他感嘆說，缺工難解，雇「千歲團」也要有好福利待遇。

縣長翁章梁日前回家鄉，開直播介紹桑椹村果樹產銷班第一班班長柯宗志，企業化經營的「桑椹銀行」，從採收、清洗到真空急速冷凍保鮮流程，「桑椹銀行」產製桑椹鮮果及果汁養生健康，建立好口碑，柯宗志說，桑椹品種野性，未受暖冬影響，產量穩定。

柯宗志種2公頃雇20名老婦採收，年紀加總稱「千歲團」，他對缺工深有所感，為解決缺工，上大學進修找農業專家研商，涉及成因複雜，不易解決，他想申請農委會補助農業技術服務團，但人力成本高，千歲團每人工資1500至1600元，提供餐食點心，他屬農村微型企業，直銷經營，才能降低成本。

19年前溪洲開始種桑椹，為避免樹高不易採收兼顧品質，每年砍枝條矮化，樹幹粗長不高，全村1天約10噸產量，嘉縣桑椹近20公頃，產銷班就占15公頃，柯班長以自然農法、不施除草劑栽培，產季到，大批工人從清晨開始忙碌，用手一顆顆採摘，最短時間清洗，真空急速冷凍保鮮，桑椹銀行鮮果保鮮期1年以上，年產60公噸，製成桑椹汁等產品。