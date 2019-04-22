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台南新市政中心計畫 黃偉哲：不會胎死腹中

2019-04-22 14:54中央社 台南22日電

台南市長黃偉哲。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
台南市長黃偉哲。 聯合報系資料照／記者鄭維真攝影
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前行政院長賴清德擔任台南市長時，啟動新市政中心計畫，並公布7個選址地點。台南市長黃偉哲今天表示，新市政中心計畫案不會胎死腹中。

台南市議員陳碧玉今天在市議會質詢新市政中心計畫案；黃偉哲答詢說，新市政中心計畫案會持續進行，包括短期的選址、中長期的財源籌措及基礎設施規劃、市地重劃、土地徵收等，不會胎死腹中。

他表示，新市政中心若是一旦宣布，卻未立刻執行，只會徒然助長土地炒作；何況新市政中心的基礎設施、硬體等建設，基本開銷可能超過新台幣100億元，但中央不補助，完全要用市款，對市府財政與民眾接受度，可能會有些問題。

黃偉哲說，台南市安平區的永華市政中心及台南市議會建築，僅使用20年左右，市府也要思考舊有廳舍有無浪費的問題。

至於有市議員爭取發放鄰長工作交通補貼，黃偉哲說，鄰長是義務職，前市長賴清德任內，市府每年都編列鄰長福利經費，包括春節慰勞金、報紙費、健康保險費及傷害保險等。

黃偉哲表示，台南有很多志工、義警、義交及巡守隊，都是義務職，若全比照發放津貼或交通補助費，會讓這些職務不再是義務職，且將造成財政負擔，以津貼衡量義務職的付出，可能陷他們於不義。

黃偉哲賴清德
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