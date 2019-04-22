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推社區小旅行 社區經理人AR帶進百萬營收

2019-04-22 14:01聯合報 記者謝進盛╱即時報導

朱靜珊(右)運用AR擴增實境技術讓遊客可以與台灣鹿互動留影。記者謝進盛／攝影
朱靜珊(右)運用AR擴增實境技術讓遊客可以與台灣鹿互動留影。記者謝進盛／攝影
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推廣社區文化與產業，台南佳里漳洲社區導入勞動部多元就業人力計畫，43歲計畫經理朱靜珊僅花1年就讓社區知名度大開，還與社區青農合作，辦理各式農事體驗活動，今年將吸引超過2千名遊客探訪，更幫社區帶來超過百萬營收。

佳里漳洲社區因人口外流嚴重，僅有900多人，但卻有將近600頭鹿；為延續早年西拉雅平埔族部落養鹿產業，朱靜珊開始串連社區景點與資源，如應元宮蜈蚣陣、神農獎鹿場等，並結合社區產業及文化生態，搭配不同季節主題規劃社區小旅行，帶著遊客當一日鹿農、蜈蚣陣cosplay、木玫瑰DIY、水田種稻、拔蘿蔔等，遊程豐富到讓造訪遊客印象深刻。

曾從事電子商務工作的朱靜珊也發揮所長與國立台南大學學生合作，運用AR擴增實境技術讓遊客可以與台灣鹿、小豬等可愛動物互動留念，甚至也將相關技術應用在闖關活動上，搭配廟宇文化的導覽介紹，使遊客耳目一新，深獲好評。

「有這樣的成果很開心」，朱靜珊去年初帶領6位平均年齡超過53歲的夥伴為社區拚經濟，在經過一年努力，口碑效應發酵，現只要一推出社區遊程就吸引眾多親子遊客報名，超級熱門，預計今年到社區參觀人次，將比去年大幅成長5成以上，突破2千人。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，劉邦棟說，截至今年分署已補助民間團體1千582個就業計畫，釋出超過9千900個工作機會，幫助不少中高齡、二度就業婦女與身心障礙者等弱勢族群在地就業。

台南佳里漳洲社區導入多元就業人力計畫後，辦理各式農事體驗活動，夯到不行。記者謝進...
台南佳里漳洲社區導入多元就業人力計畫後，辦理各式農事體驗活動，夯到不行。記者謝進盛／攝影
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來佳里漳洲社區遊客可以體驗當一日鹿農，遊客累積口碑效應。記者謝進盛／攝影
來佳里漳洲社區遊客可以體驗當一日鹿農，遊客累積口碑效應。記者謝進盛／攝影
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勞動部青農AR
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