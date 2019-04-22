祈福辟邪 可愛安平劍獅公仔讓你好運連連
「好可愛的劍獅公仔。」台南市安平區公所與市警四分局以推動防災概念為主軸，結合安平劍獅闢邪祈福特色，辦理「劍獅黏土公仔同樂會」研習課程，邀請文元國小教師張小鳳擔任講師，藉由手作劍獅黏土公仔學習才藝，在手感拿捏慢活之間，鼓勵志工發揮想像力和創造力，未來還會再開辦。
「劍獅」是台南安平店屋和民宅特有避邪物，從明、清到日治時期，安平家家戶戶的門簷或照壁上都安置有劍獅的圖騰掛飾。劍獅的造型多樣，大都為寬頭凸額、鬃毛歕張，額上多畫有八卦或王字的圖案，圓張的大眼直瞪、裂嘴露牙咬著七星劍的形貌，展現威猛之勢。
安平區長賴青說，據說獅子咬劍，有許多意涵，劍如由右至左為辟邪之意，由左至右表示平安祈福；咬單劍是驅 邪，咬雙劍則鎮煞，安平劍獅的趨吉避凶和鎮宅制煞功能，早以深植庶民內心。
這場「劍獅黏土公仔同樂會」研習課程，日前在安平區公所舉辦，有50人參加，學員包括區公所和警分局志工、區公所員，大家都很開心在專業老師教導下，DIY可愛劍獅公仔。
張小鳳指導學員藉由手作劍獅黏土公仔學習有趣才藝，在手感拿捏慢活之間，鼓勵學員發揮想像力，結合創造力，找到自己與眾不同的美感，一起打造超療癒的劍獅防災公仔。
賴青足說，劍獅公仔裝飾於辦公室、家中或隨身攜帶，擁有好心情，每天都好運；以後如果有經費，還會再可以辦理劍獅公仔研習課程。
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