影／拚立委初選激烈 賴惠員辭職：平民對貴族戰爭

2019-04-22 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



南市立委第一選區初選競爭激烈，參選人之一的台南市前議員賴惠員陣營上午召開記者會，宣布辭去台南市府溪北辦公室主任，引發政壇關注。

至於未來會不會回到市府團隊，賴惠員則說，目前不會去考慮這些，現階段最重要的是全力拚初選，會持續服務精神，永遠與鄉親站在一起。

賴惠員上午發表「我選擇與人民站在一起」聲明，賴表示，她没派系支持、無大咖站台，只有各行各業的好朋友來相挺，她的辭職是不希望對手的抹黑，造成市長黃偉哲的困擾，所以選擇「人離開，心還在，永遠和大家站在一起」。

她表示，希望藉此突顯自己在立委初選中展現「破釜沈舟」的強大意志，所謂優秀戰士必須選擇最好的戰場，她選擇背水一戰，以辭職來展示勝選的決心。

賴惠員指出，為人民服務是民意代表的天職，是一種奉獻的道德情操，雖然選擇離開職位，但是服務仍在持續中。

上午記者會，有來自農、漁、工、商站台相挺，他們共同認定賴惠員的服務最好、最認真、最有效率；「看得到、找得到、叫得動」是賴惠員最大的特色。

「這是平民對貴族的戰爭！」賴惠員說，自己來自基層，深信鄉親的支持才是最有力的後盾，她有信心最後一定能在初選中勝出，她也一定會贏回溪北地區昔日的榮光。