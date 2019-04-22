親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

道歉是種藝術：日本平成年代的「謝罪文化」

影／拚立委初選激烈 賴惠員辭職：平民對貴族戰爭

2019-04-22 10:54聯合報 記者謝進盛╱即時報導

南市立委第一選區初選競爭激烈，參選人之一的台南市前議員賴惠員陣營上午召開記者會，宣布辭去台南市府溪北辦公室主任，引發政壇關注。

至於未來會不會回到市府團隊，賴惠員則說，目前不會去考慮這些，現階段最重要的是全力拚初選，會持續服務精神，永遠與鄉親站在一起。

賴惠員上午發表「我選擇與人民站在一起」聲明，賴表示，她没派系支持、無大咖站台，只有各行各業的好朋友來相挺，她的辭職是不希望對手的抹黑，造成市長黃偉哲的困擾，所以選擇「人離開，心還在，永遠和大家站在一起」。

她表示，希望藉此突顯自己在立委初選中展現「破釜沈舟」的強大意志，所謂優秀戰士必須選擇最好的戰場，她選擇背水一戰，以辭職來展示勝選的決心。

賴惠員指出，為人民服務是民意代表的天職，是一種奉獻的道德情操，雖然選擇離開職位，但是服務仍在持續中。

上午記者會，有來自農、漁、工、商站台相挺，他們共同認定賴惠員的服務最好、最認真、最有效率；「看得到、找得到、叫得動」是賴惠員最大的特色。

「這是平民對貴族的戰爭！」賴惠員說，自己來自基層，深信鄉親的支持才是最有力的後盾，她有信心最後一定能在初選中勝出，她也一定會贏回溪北地區昔日的榮光。

民進黨台南市第一選區初選4搶1，選戰慘烈，被外界成為「死亡之組」立委葉宜津這次連任之路，在黨內遭遇賴惠員、台南市前副市長顏純左、農委會前副主委李退之強力挑戰，初選迄今各陣營動作頻頻，賴惠員、顏純左陣營間煙硝味不歇，引起黨內支持者憂心。

出席的新住民朋友到場力挺，希望台南市前議員賴惠員能在立委初選出線。記者謝進盛/攝...
出席的新住民朋友到場力挺，希望台南市前議員賴惠員能在立委初選出線。記者謝進盛/攝影
分享
民進黨南市立委第一選區初選競爭激烈，台南市前議員賴惠員（中）上午召開記者會，宣布...
民進黨南市立委第一選區初選競爭激烈，台南市前議員賴惠員（中）上午召開記者會，宣布辭去台南市府溪北辦公室主任。記者謝進盛/攝影
分享
民進黨南市立委第一選區初選競爭激烈，參選人之一的台南市前議員賴惠員（左一）上午召...
民進黨南市立委第一選區初選競爭激烈，參選人之一的台南市前議員賴惠員（左一）上午召開記者會，宣布辭去台南市府溪北辦公室主任。記者謝進盛/攝影
分享
與會鄉親出席，一起為賴惠員加油。記者謝進盛/攝影
與會鄉親出席，一起為賴惠員加油。記者謝進盛/攝影
分享

民進黨
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

桃園市第六選區立委 藍營確定陳學聖出線迎戰趙正宇

2019-04-22 10:52

宜蘭初選戰火 基層批綠黨部主委 桶箍做不好還選立委？

2019-04-22 09:56

2020備戰／藍委拚經濟 擬推法案解決低薪

2019-04-22 00:08

2020備戰／綠委重兩岸 「經濟、主權不能分」

2019-04-22 00:04

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

2019-04-21 20:56

立委初選震撼彈 賴惠員明辭台南市府溪北辦公室主任

2019-04-21 19:37

賴清德挺誰選立委？顏純左：賴的高度 不會有特定對象

2019-04-21 15:23

【即時短評】蔡英文說民調就分裂 立委初選情何以堪

2019-04-21 13:47

民進黨立委初選民調 蔡其昌余天等面臨挑戰

2019-04-21 13:28

影／選德還是選英？立委選邊站 賴清德的回應是……

2019-04-21 13:22

綠委初選民調起跑 「死亡之組」廝殺

2019-04-21 13:15

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

賴清德唯一支持葉宜津？賴惠員：民進黨現在最需要團結

2019-04-21 12:53

嘉義市初選激烈 老將面對接地氣挑戰者

2019-04-21 12:45

民進黨宜蘭立委初選砲火四射 基層憂心禁止攻擊性言論

2019-04-21 11:45

選邊戰？「賴唯一推薦葉宜津」 賴清德子弟兵齊站台

2019-04-21 11:21

竹縣國民黨立委第二選區 明起開放登記

2019-04-21 11:04

台南1選區初選「一個賴神 各自表述」 賴清德挺誰？

2019-04-21 09:22
看更多

熱門文章

韓國瑜如果不選 他預言：國民黨會再摔一大跤

2019-04-21 19:57

蔡英文嗆郭台銘 8成4網友認為「好壞好故意」

2019-04-21 21:45

聯合報民調／藍綠白3腳督 柯都贏蔡賴

2019-04-22 00:30

彭文正指陳菊與節目停播有關 總統府：立即停止造謠

2019-04-21 22:00

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

2019-04-22 00:44

被打電話要求別挺喊國瑜 挺韓參選人消風

2019-04-21 12:08

郭台銘參加總統初選 吳敦義：可能還有其他人

2019-04-21 11:37

蔡韓互嗆 孫大千：三軍統帥沒當過兵也要有軍事常識

2019-04-21 11:55

彭文正回嗆：「敬告總統府，把妳們的髒手拿開」

2019-04-22 09:16

2020若三強鼎立 最新民調：韓勝柯蔡 賴則勝韓柯

2019-04-21 13:08

160萬人吃不飽？陳吉仲批郭台銘「移花接木」

2019-04-21 19:18

郭台銘遭批移花接木 他拿2年前影片打臉陳吉仲

2019-04-21 22:08

權貴與草根決戰 韓國瑜本周發表「非表態」公開聲明

2019-04-21 11:55

蔡英文再嗆郭台銘「中國式民主台灣人吃得下嗎」

2019-04-21 16:40

韓嗆蔡沒當過兵 蘇貞昌：國民黨高官連女婿都不當兵

2019-04-21 12:02

陸軍司令推運動員戰士計畫 研議路跑可抵基本體能簽證

2019-04-21 13:16

聯合報民調／全體支持度 賴35％蔡25％

2019-04-22 00:45

韓國瑜民調全勝！扁：「吳郭魚」沒有2000年宋楚瑜強

2019-04-22 08:41

選人不選黨 孫大千列「非韓不投」的五個意義

2019-04-22 08:23

立委初選震撼彈 賴惠員明辭台南市府溪北辦公室主任

2019-04-21 19:37

陸軍司令陳寶餘體重曾破百 他這樣一年減去30公斤

2019-04-21 13:17

民調未公開數字先走漏？ 藍立委初選引爭議

2019-04-21 20:56

郭台銘：堅持民主 但不能成民粹之實

2019-04-21 14:36

學者挺老韓：人民要的是「滷肉飯總統」非「首富總統」

2019-04-21 20:52

最新民調三強鼎立賴領先韓柯 賴清德：期望繼續支持他

2019-04-21 16:26

美軍建議 陸軍耗鉅資打造金門、澎湖海龍蛙兵專用港

2019-04-21 11:16

韓國瑜將發表聲明 講清楚困境非「表態」

2019-04-21 13:23

蘇貞昌出題：郭台銘戴國旗帽見習近平 才是大老虎

2019-04-21 12:40

國民黨擬推特別提名辦法納韓郭 藍委：看來最合理

2019-04-21 15:48

民進黨立委初選民調 蔡其昌余天等面臨挑戰

2019-04-21 13:28

不輸商場霸主郭台銘 他動手又動口堪稱政壇「洗臉王」

2019-04-22 09:00

願賭服輸！ 朱學恒在土城這些地點請吃千份雞排

2019-04-22 08:23

韓將表態2020 王金平：心情平靜 不受動搖

2019-04-21 11:33

金融時報形容郭台銘 台灣的「顛覆之王」投身政治

2019-04-22 06:54

「吳韓會」時間安排中 吳敦義：會徵召韓參加初選

2019-04-21 11:37

影／陳明文拉攏蔡柯配？柯文哲：當副手 不如續當市長

2019-04-21 17:40

Uber抗議修法 交通部：落實分業管理維護公平競爭

2019-04-21 19:39

理想台灣總統七特質 賴蔡民調結果：賴清德完勝蔡英文

2019-04-21 12:07

陳文成案與林宅血案檔案 解密關鍵權責在總統手上

2019-04-21 13:14

影／2020誰能守住現狀？ 蔡英文說有1人最厲害

2019-04-21 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top