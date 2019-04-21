嘉義市首座圖書館重開張 引進超酷機器人

2019-04-21 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市世賢圖書館開館27年，是嘉義市第一座圖書館，因頂樓滲漏水嚴重，進行改善裝修工程，今天由市長黃敏惠正式宣佈完工啟用，新圖書館有規劃網路視聽區、筆電使用區、電子書閱覽等數位服務區，還引進首台陪伴型AI機器人「凱比同學」，與孩子們透過科技互動引發學習興趣與樂趣。

黃敏惠與多位貴賓剪綵，啟用典禮由世賢國小管樂團優揚的樂聲演奏表演、幼兒園活潑的舞蹈表演掀開序幕。黃敏惠說，閱讀是進入知識世界最重要的途徑，親子共讀能增進互動，也能啟發幼兒的創意、認知語言發展、人際關係等。「多一點閱讀，孩子會不一樣。」

文化局表示，圖書館走向數位化服務是必然的趨勢，市府爭取教育部公共圖書館作為社區公共資訊站計畫補助，增購平板電腦、主機等資訊設備，並規劃網路視聽區、筆電使用區，提供青少年與市民數位學習與休憩的空間。

也調整普通閱覽室自習空間，降低閱讀干擾，兒童室也引進第一台陪伴型AI智能機器人，讀者憑借書證、身份證件等，即可登記使用相關設施。圖書館也設置多元文化專區，提供英文圖書、東南亞語文圖書及繪本，提供新住民母國語言的書籍。

文化局也邀請二位插畫家徐佳伶與小衰尾，在一樓及三樓推出「書店風景插畫展」與「找到一個與自己獨處的時光」展覽；二樓多元文化專區邀請嘉義市新住民家庭服務中心策展「南洋『心』風貌~多元文物及家庭故事展」等。