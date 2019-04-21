安平工業區 喜迎浪漫文創中心

2019-04-21 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



虹韻文創中心裡的洗禮池以彩色馬賽克拼貼、還有不鏽鋼藝術造型，被認為全台最美。 記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

台南市虹韻文創中心昨天在安平工業區裡揭幕，是民間興建最大的文創中心，隸屬天橋教會，造型優美，裡面不僅有號稱全台最美的洗禮池，還有超美的婚禮禮堂，開幕沒多久已成為台南新景點與新人最愛。

行政院前院長賴清德與台南市長黃偉哲昨天參與了揭幕剪綵，與天橋教會30周年感恩禮拜，包括經濟部工業區南區管理處執行長郭阿梅及上千來賓也都到場。

虹韻文創中心占地2400坪，位在安平工業區新忠路上，在一片工廠林立間顯得很特別，地上5層、地下一層，設施包括大型的演藝廳、小型音樂廳、畫廊、展場、藝文教室等，總建坪達到3千坪以上。

目前中心裡有音樂演出、教學，藝文展等，還提供拍照、結婚到度蜜月等包套的新人服務，由於中心裡的結婚禮堂可以容納近千人，加上超浪漫的場景，已吸引許多新人前來。

中心設有大型的洗禮池，以彩色馬賽克鑲嵌、還有鋼構的藝術造型，讓很多人都驚豔，被喻為「全台最漂亮的洗禮池」。

工業區裡為何有文創中心？教會牧師林憲平說，其實是「誤打誤撞」，天橋教會位在安平區，計畫擴大，購買土地後才發現土地在工業區裡，無法蓋教會，只能申請文創中心。

林憲平認為，很多教會位在都市的黃金地段，但只有假日做禮拜時才開放，使用率不高，乾脆興建文創中心，「讓教會成為隨時都有人利用的場所。」

林說，台南市展演場地集中在東區，中西區與安平區大型空間少，未來希望能填補這塊空缺，讓工業區裡也能有藝文氣息，未來也希望推動宗教的文創商品。