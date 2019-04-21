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「時代的眼淚...」 嘉義市30年的老橋開拆眾人不捨

2019-04-21 18:21聯合報 記者李承穎╱即時報導

因颱風季節將近，內政部營建署南區工程處今天拆除舊華興橋，避免舊橋墩阻礙水流，並開放新橋通行，有市民將拆除工程照片發布在臉書「綠豆嘉義人」粉絲專頁，讓網友直呼「出入30年的橋已成回憶」、「時代的眼淚」和「回阿嬤家的陸橋」等語，但也有許多人擔憂新橋工程未好，恐讓當地交通混亂。

華興橋位於嘉義市及嘉義縣民雄鄉兩區的文化路上，是連接民雄鄉頭橋工業區及嘉義大學民雄校區的重要道路，但遇到強降雨溪水暴漲，橋面淹水被迫封橋，同時阻礙排水，嘉義市府才向內政部營建署申請橋梁改建計畫。

嘉義市政府表示，因氣候變遷劇烈，為恐颱風季節之前出現豪大雨，新舊橋墩交雜影響排水，才啟動舊橋拆除作業，預計25到30天內完成，內政部營建署將完整處理舊橋拆除後的清運作業，確保河道水流通暢，新橋預計將於5至6月全面通車開放。

嘉義市政府工務處副處長黃振鋒說，舊橋橋墩較低，落柱又多，會阻礙河道斷面，影響水流順暢，下月汛期將至，因此先將舊橋拆除，會盡快完工。

新橋最快下月就能全面開放通行，仍有部分非結構尚在施工，車道縮減，請用路人行經時，耐心減速慢行。

黃振鋒說，新華興橋採取「五跨大跨度預力箱型梁橋」梁深呈現流線造型，並提升梁底高度至2.92公尺與橋墩數量減至4座的設計，將有效改善淹水及有效排水。

新橋總長290公尺、寬20公尺，引道路段的人行道設計鋪面採用透水地磚，周邊環境增設綠地等附屬設施，可兼具空氣淨化與環境美化功能，預期開放通行後將可提升當地交通和居住品質。

舊華興橋連接民雄鄉，是重要道路，今天拆除。照／工務處提供
舊華興橋連接民雄鄉，是重要道路，今天拆除。照／工務處提供
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舊華興橋連接民雄鄉，是重要道路。照／工務處提供
舊華興橋連接民雄鄉，是重要道路。照／工務處提供
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網友上綠豆嘉義人發出舊華興橋拆除訊息，引發網友感嘆「時代的眼淚」。記者李承穎／翻...
網友上綠豆嘉義人發出舊華興橋拆除訊息，引發網友感嘆「時代的眼淚」。記者李承穎／翻攝綠豆嘉義人粉絲團
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新橋即將在5月全面開放通行。照／工務處提供
新橋即將在5月全面開放通行。照／工務處提供
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新舊橋比較。記者李承穎／翻攝
新舊橋比較。記者李承穎／翻攝
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內政部人行道
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