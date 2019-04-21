台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池

2019-04-21 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南安平工業區裡的虹韻文創中心，建築悠美成為新景點。圖／虹韻提供 分享 facebook

台南的工業區裡居然有文創中心，行政院前院長賴清德與台南市長黃偉哲今天前往安平工業區，為虹韻文創中心剪綵揭幕，大家才注意到工業區裡竟然有占地2400坪的文創中心，而中心裡不僅有號稱是全台最美的洗禮池，也因為教會超美，成為新的景點。

由民間財團法人興建的虹韻文創中心，位在安平工業區裡，占地2400坪，地上5層、地下一層，設施包括大型的演藝廳、小型音樂廳、畫廊、展場、藝文教室等，總建坪達到3000坪以上，在台南市規模比這裡大的，只有東區的文化中心。

工業區怎麼會長出文創中心來？其中有一段奇妙的過程，位在安平的天橋教會計畫擴大，購買土地後才發現土地在工業區裡，無法蓋教會，只能申請文創中心，教會牧師林憲平認為，很多教會都位在都市的黃金地段，但很可惜平常利用率不高，只有假日做禮拜時才開放，而決定乾脆興建文創中心，「讓教會成為隨時都有人利用的場所」。

之後教會向工業局申請以財團法人的名義，興建文創中心，順利完成土地變更，中心裡最大的演藝廳，可容納一千多名觀眾，除了音樂與藝文的展演外，還希望推動宗教的文創商品。

由於有教會宗教的背景，這個文創中心與一般的文創中心有點一樣、也有點不同，目前中心裡有藝術展出及音樂表演等，很像一般的藝文中心，但中心裡有漂亮的洗禮池，以彩色磁磚鑲崁、還有鋼構的藝術造型，完成之後讓很多人都驚豔，覺得與一般教會裡的洗禮池很不同，直呼「應該是全台最漂亮的洗禮池」

教會做文創可不是玩假的，找來有興建許多處演藝廳經驗的吳平昆，打造具有專業規模的場地，也找來具有文創經驗的專業經理人，林憲平表示，過程相當奇妙，似乎一切都預備好，而教會財力有限，原本擔心無法順利向銀行貸款興建，沒想到卻一氣呵成。