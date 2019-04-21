親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融對羅德敲一安 3棒打擊率4成12

2020若三強鼎立 最新民調：韓勝柯蔡 賴則勝韓柯

台南工業區裡長出文創中心 還有全台最美洗禮池

2019-04-21 16:28聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南安平工業區裡的虹韻文創中心，建築悠美成為新景點。圖／虹韻提供
台南安平工業區裡的虹韻文創中心，建築悠美成為新景點。圖／虹韻提供
分享

台南的工業區裡居然有文創中心，行政院前院長賴清德與台南市長黃偉哲今天前往安平工業區，為虹韻文創中心剪綵揭幕，大家才注意到工業區裡竟然有占地2400坪的文創中心，而中心裡不僅有號稱是全台最美的洗禮池，也因為教會超美，成為新的景點。

由民間財團法人興建的虹韻文創中心，位在安平工業區裡，占地2400坪，地上5層、地下一層，設施包括大型的演藝廳、小型音樂廳、畫廊、展場、藝文教室等，總建坪達到3000坪以上，在台南市規模比這裡大的，只有東區的文化中心。

工業區怎麼會長出文創中心來？其中有一段奇妙的過程，位在安平的天橋教會計畫擴大，購買土地後才發現土地在工業區裡，無法蓋教會，只能申請文創中心，教會牧師林憲平認為，很多教會都位在都市的黃金地段，但很可惜平常利用率不高，只有假日做禮拜時才開放，而決定乾脆興建文創中心，「讓教會成為隨時都有人利用的場所」。

之後教會向工業局申請以財團法人的名義，興建文創中心，順利完成土地變更，中心裡最大的演藝廳，可容納一千多名觀眾，除了音樂與藝文的展演外，還希望推動宗教的文創商品。

由於有教會宗教的背景，這個文創中心與一般的文創中心有點一樣、也有點不同，目前中心裡有藝術展出及音樂表演等，很像一般的藝文中心，但中心裡有漂亮的洗禮池，以彩色磁磚鑲崁、還有鋼構的藝術造型，完成之後讓很多人都驚豔，覺得與一般教會裡的洗禮池很不同，直呼「應該是全台最漂亮的洗禮池」

教會做文創可不是玩假的，找來有興建許多處演藝廳經驗的吳平昆，打造具有專業規模的場地，也找來具有文創經驗的專業經理人，林憲平表示，過程相當奇妙，似乎一切都預備好，而教會財力有限，原本擔心無法順利向銀行貸款興建，沒想到卻一氣呵成。

林憲平表示，台南市展演場地集中在東區，中西區與安平區大型空間少，未來希望能填補這塊空缺，讓工業區裡也能飄出音樂的美聲。

台南安平工業區裡的虹韻文創中心有全台最美洗禮池。記者修瑞瑩／攝影
台南安平工業區裡的虹韻文創中心有全台最美洗禮池。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南安平工業區裡的虹韻文創中心有全台最美洗禮池。記者修瑞瑩／攝影
台南安平工業區裡的虹韻文創中心有全台最美洗禮池。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南安平工業區裡的虹韻文創中心有全台最美洗禮池。記者修瑞瑩／攝影
台南安平工業區裡的虹韻文創中心有全台最美洗禮池。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南安平工業區裡的虹韻文創中心，建築優美成為新景點。圖／虹韻提供
台南安平工業區裡的虹韻文創中心，建築優美成為新景點。圖／虹韻提供
分享
台南安平工業區裡的虹韻文創中心，有超美的聚會所。記者修瑞瑩／攝影
台南安平工業區裡的虹韻文創中心，有超美的聚會所。記者修瑞瑩／攝影
分享

文創行政院
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

阿里山春茶採收超載 採茶車與警方上演貓捉老鼠遊戲

2019-04-21 11:05

歡慶復活節教友開心拿象徵生命重生復活彩蛋

2019-04-21 10:33

聲勢驚人！嘉縣長領軍民雄2000志工唱環保

2019-04-21 09:58

粗心會傳染？ 影城百公尺內3名車主忘拔鑰匙

2019-04-21 09:45

古坑華南社區告天祭 推生態永續

2019-04-21 00:58

三代「保小人」 歡慶雙甲子

2019-04-21 00:50

前交長參拜憶當年：道路缺路燈 媽祖指示點光明

2019-04-20 23:39

父子兩代頂瓜瓜 種出西瓜王

2019-04-20 23:32

科大生研發有機肥 2個月製程變3小時

2019-04-20 23:14

成功洋芋片 推限定芒果口味

2019-04-20 23:01

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

為大道公慶生 台江鐵馬行路40公里謝天地

2019-04-20 17:44

鄭成功代言的洋芋片 推台南限定芒果新口味

2019-04-20 17:17

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

影／嘉義市天氣晴朗 市府地下室卻下小雨

2019-04-20 14:09

雲縣154線芒果結實纍纍 公所邀民眾打芒果保護路人

2019-04-20 12:58

台86線快速公路路面受損重鋪 施工時間地點公佈

2019-04-20 12:05

台東國際早餐生活節 各國經典早餐讓人吃得好幸福

2019-04-20 11:29

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

暑假打工去 雲林縣政府提供50個暑期工讀

2019-04-20 12:33
看更多

熱門文章

遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會

2019-04-20 18:35

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會

2019-04-20 18:36

46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢

2019-04-20 20:56

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

經國轉運站5月6日啟用 機場宜蘭路線將設點停靠

2019-04-21 14:40

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

台九線拓寬工程致車禍翻倍 機車族：回家就像碰運氣

2019-04-21 15:31

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19

就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全

2019-04-21 10:17

高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成

2019-04-21 01:17

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

台中花博4月24日閉幕 頒獎典禮線上直播

2019-04-20 17:17

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友

2019-04-20 20:54

旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客

2019-04-21 10:13

鄭成功代言的洋芋片 推台南限定芒果新口味

2019-04-20 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top