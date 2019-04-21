影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



美國籍教師瑞德感佩媽祖護漁民精神，變成虔誠的媽祖信徒，他今天在嘉義市參加「西門城樓媽祖健走活動」，全身行頭都是在地廟宇相關服飾，還在廟方人員的協助下，背著神像健走，他說，光是大甲媽祖遶境他就參加了3次，很喜歡台灣獨有的媽祖文化，也想向全世界的人介紹媽祖、嘉義市，一起愛上台灣。

29歲的瑞德（Reed Giovannetti）坦言，小時候因父母信仰基督教，但來台後，得知媽祖在海上保護漁民，凝聚台灣人的心，讓他很感動和敬佩，就逐漸專而媽祖信仰，各種媽祖的活動他都盡量參加，外國人確實很少信媽祖，他也沒跟父母講他的信仰，「父母會嚇到啦！」

瑞德今天不時雙手合十、鞠躬參拜媽祖，還幫忙健走隊伍敲鑼、背神像，旁人見歐美臉孔的他如此虔誠，都直呼「接地氣」，爭相跟他拍照，健走隊伍來到他美國友人的住處，美國友人還衝出民宅幫他拍照，十分逗趣。

瑞德來自美國加州，在聖塔芭芭拉加利福尼亞大學主修亞洲宗教文化，10年前來台參加英語教學營，在一次媽祖遶境活動，看到陣頭、乩童，就深深被這文化吸引，後來到嘉義市的國小教英文，認識許多嘉義朋友，友人告訴他很多台灣文化，逐漸讓他愛上嘉義的人、小吃和慢活的生活型態。

雖然研習營後就返美，在美國工作一陣子，但他仍心繫台灣，5年前毅然搬來嘉義市定居，在補習班教英文，平時有空就參加媽祖活動，也在嘉義市交了台灣女友，希望未來機會能成為「正港台灣人！」