親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

斯里蘭卡教堂、飯店六起連環爆炸 死亡人數增至125

影／美國人也瘋媽祖 背神像、敲鑼很「接地氣」

2019-04-21 15:19聯合報 記者李承穎╱即時報導

美國籍教師瑞德感佩媽祖護漁民精神，變成虔誠的媽祖信徒，他今天在嘉義市參加「西門城樓媽祖健走活動」，全身行頭都是在地廟宇相關服飾，還在廟方人員的協助下，背著神像健走，他說，光是大甲媽祖遶境他就參加了3次，很喜歡台灣獨有的媽祖文化，也想向全世界的人介紹媽祖、嘉義市，一起愛上台灣。

29歲的瑞德（Reed Giovannetti）坦言，小時候因父母信仰基督教，但來台後，得知媽祖在海上保護漁民，凝聚台灣人的心，讓他很感動和敬佩，就逐漸專而媽祖信仰，各種媽祖的活動他都盡量參加，外國人確實很少信媽祖，他也沒跟父母講他的信仰，「父母會嚇到啦！」

瑞德今天不時雙手合十、鞠躬參拜媽祖，還幫忙健走隊伍敲鑼、背神像，旁人見歐美臉孔的他如此虔誠，都直呼「接地氣」，爭相跟他拍照，健走隊伍來到他美國友人的住處，美國友人還衝出民宅幫他拍照，十分逗趣。

瑞德來自美國加州，在聖塔芭芭拉加利福尼亞大學主修亞洲宗教文化，10年前來台參加英語教學營，在一次媽祖遶境活動，看到陣頭、乩童，就深深被這文化吸引，後來到嘉義市的國小教英文，認識許多嘉義朋友，友人告訴他很多台灣文化，逐漸讓他愛上嘉義的人、小吃和慢活的生活型態。

雖然研習營後就返美，在美國工作一陣子，但他仍心繫台灣，5年前毅然搬來嘉義市定居，在補習班教英文，平時有空就參加媽祖活動，也在嘉義市交了台灣女友，希望未來機會能成為「正港台灣人！」

他說，許多外國人來台灣，可能去台北、台南等大都市，卻不曉得嘉義市也是極具特色的觀光地點，實在很可惜，近來NEFLX的團隊來台，他也自告奮勇帶團隊拍攝嘉義小吃，行銷他深愛的台灣。

29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，美國友人見狀都出衝民宅與他打招呼。...
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，美國友人見狀都出衝民宅與他打招呼。記者李承穎／攝影
分享
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，讓台灣人都爭相與他拍照。記者李承穎...
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，讓台灣人都爭相與他拍照。記者李承穎／攝影
分享
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，他直呼「真的很高興」。記者李承穎／...
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，他直呼「真的很高興」。記者李承穎／攝影
分享
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，美國友人見狀都衝出民宅與他打招呼。...
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫忙背神像，美國友人見狀都衝出民宅與他打招呼。記者李承穎／攝影
分享
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫健走隊伍背神像。記者李承穎／攝影
29歲的瑞德是虔誠的媽祖信徒，今天幫健走隊伍背神像。記者李承穎／攝影
分享

大甲媽祖健走信仰
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

阿里山春茶採收超載 採茶車與警方上演貓捉老鼠遊戲

2019-04-21 11:05

歡慶復活節教友開心拿象徵生命重生復活彩蛋

2019-04-21 10:33

聲勢驚人！嘉縣長領軍民雄2000志工唱環保

2019-04-21 09:58

粗心會傳染？ 影城百公尺內3名車主忘拔鑰匙

2019-04-21 09:45

古坑華南社區告天祭 推生態永續

2019-04-21 00:58

三代「保小人」 歡慶雙甲子

2019-04-21 00:50

前交長參拜憶當年：道路缺路燈 媽祖指示點光明

2019-04-20 23:39

父子兩代頂瓜瓜 種出西瓜王

2019-04-20 23:32

科大生研發有機肥 2個月製程變3小時

2019-04-20 23:14

成功洋芋片 推限定芒果口味

2019-04-20 23:01

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

為大道公慶生 台江鐵馬行路40公里謝天地

2019-04-20 17:44

鄭成功代言的洋芋片 推台南限定芒果新口味

2019-04-20 17:17

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

影／嘉義市天氣晴朗 市府地下室卻下小雨

2019-04-20 14:09

雲縣154線芒果結實纍纍 公所邀民眾打芒果保護路人

2019-04-20 12:58

台86線快速公路路面受損重鋪 施工時間地點公佈

2019-04-20 12:05

台東國際早餐生活節 各國經典早餐讓人吃得好幸福

2019-04-20 11:29

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

暑假打工去 雲林縣政府提供50個暑期工讀

2019-04-20 12:33
看更多

熱門文章

遭爆不等選手進場 韓國瑜「快閃」中等運動會

2019-04-20 18:35

影╱全中運快閃惹議 大會執委：事先就溝通讓韓先離場

2019-04-20 20:46

西濱公路23處平交路口擬高架化 提升行車速率與安全

2019-04-20 19:59

鳳鼻隧道封閉大整修 力拚西濱主線年底通車

2019-04-20 20:04

韓國瑜遭爆料 不等選手進場快閃中等運動會

2019-04-20 18:36

46年前未看愛女披婚紗 旅居非洲的百歲父親今天圓夢

2019-04-20 20:56

高市警調整人事 傳1人怠忽職守遭拔官

2019-04-20 17:47

花蓮卓溪新景點 竹林步道下周開放

2019-04-20 22:02

影／163縣道沒路燈 交部長：媽祖指示要「光明」

2019-04-20 17:06

超吸睛！金門迎城隍今開鑼 混血兒蜈蚣座上扮皇帝

2019-04-20 20:53

海廢保麗龍變鍵盤曝光 光寶科技人龍淨灘清1.5噸海廢

2019-04-20 18:07

公館小觀音山「秘境一日遊」 行程9月推出

2019-04-20 23:09

台中發大財！巨大接訂單勞工加班市府啟動監管

2019-04-20 17:16

屏東第一鮪拍出每公斤8800元 創歷史紀錄

2019-04-20 16:05

蘇震清幽默虧陳其邁：給我時間瘦10公斤一定比你帥

2019-04-20 18:01

金門石蚵小麥季吸人潮 交通管制不佳惹民怨

2019-04-20 20:11

影／野柳女王頭變千面女、光雕音樂會 國際學者讚美

2019-04-20 21:08

關西古蹟東安古橋藝術光雕秀、音樂會 今晚還有一場

2019-04-21 10:40

西濱公路北部「最後一哩」 鳳鼻隧道趕工

2019-04-21 00:00

柯文哲「芝麻開門」！公館小觀音山秘境 9月底開放

2019-04-20 23:45

就在下周末 總值3億的酷炫重機將在高雄「騎聚」

2019-04-20 23:37

25個家庭三代都「保小人」 返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30

導覽員正介紹獅子 遊客看到一對獅子正在那個尷尬分開

2019-04-21 10:39

總統政見「浪漫台3線」首完工 鍾肇政文學生活園區

2019-04-20 19:33

大甲媽遶境後信徒分享感人回憶：滿滿感動

2019-04-21 10:48

中科院研發車牌辨識 園區內抓未停車再開違規

2019-04-20 23:31

高市力拚旅宿人次破千萬 近日邀玖壹壹48小時遊高雄

2019-04-20 23:50

高市圖推樂齡閱讀 人生銀家非讀、非做、非走BOOK

2019-04-20 16:53

要讓新北成為最棒閱讀城 侯友宜：4年投入10.8億

2019-04-20 16:49

落石砸遊覽車 花蓮縣長籲中央重視太魯閣國家公園安全

2019-04-21 10:17

布袋太聖宮魍港媽祖神像底座 印證割肉治病傳說

2019-04-20 18:06

人進來！ 高市觀光旅宿人次增2成

2019-04-21 01:17

桃市內壢車站實施科技執法 交通違規大減

2019-04-20 23:33

台東奇景 鳳凰樹吃了鐵椅

2019-04-20 23:12

台中花博4月24日閉幕 頒獎典禮線上直播

2019-04-20 17:17

西濱公路竹苗、新北23路口 主線規畫高架

2019-04-20 23:58

鄭成功代言的洋芋片 推台南限定芒果新口味

2019-04-20 17:17

林園第一本生態繪本 倒立水母小非找朋友

2019-04-20 20:54

旗津滿月趴 昨晚吸引5千名遊客

2019-04-21 10:13

高雄早餐名店「興隆居」 5月將開發票 傳將漲價

2019-04-21 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top