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雲林副縣長到法國考察 借鏡社福與長照政策

2019-04-21 12:53聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣副縣長謝淑亞與文化處長陳璧君近日到法國考察，拜訪ACPPA集團的Péan長照機構，借鏡當地社會福利與長照政策，盼能將此經驗帶回人口老化嚴重的雲林，改善雲林高齡社會困境與環境。

謝淑亞等人到法首日拜訪台北駐法代表處，並與大使吳志中會唔，彼此分享台灣文化在法國發展，吳提到，台灣電影文化相當受法國人喜愛，並與陳壁君談到台灣的陣頭及廟會文化也深受外國人喜歡。

雙方也期望未來或可透過駐法代表處的協助，在法國引入雲林的偶戲節活動及媽祖信仰文化，讓雲林的在地布袋戲及信仰文化深入法國，促進兩國文化交流。

謝淑亞副縣長率團拜訪Péan長照機構並與負責人Romy Lasserre羅美拉薩爾女士交流長照心得，羅美拉薩爾說，法國面對人口老化較注重預防醫療的改善，以往都是依賴藥物控制，現在改為透過由各式延緩老化活動，預防老人各式疾病。

所以長照機構的94個房間都以營造家的感覺為主軸，透過仿法式餐廳的用餐空間設計、居住樓層廊迴廊的不規則設計，都是為了讓此居住環境看起來不像住在醫院裏頭，而是居住在自己的家中一樣。

羅美拉薩爾表示，機構中除設計常見團康、繪畫、音樂會，也在2004年開始設立幼稚園，一方面是讓長者可與幼兒接觸，讓他們保有赤子之心與更有家的感覺，另一方面則是透過幼兒園的上課作息，讓年長者保有時間的概念，延緩其老化速度。

在智慧長照部分，提供持有醫生處方籤的長者申請智慧手環，透過手環GPS定位及其不易拆卸設計，讓家人可以追蹤長者的行蹤；志工服務方面，巴黎政府透過提供餐費招募年輕人陪同長者用餐或出外觀光踏青，讓孤獨長者能走出戶外。

謝淑亞也分享雲林縣長青食堂的成果及智慧手環計畫，會後謝也邀約羅美拉薩爾今年8月造訪雲林，體驗雲林的智慧長照成果。

雲林縣副縣長謝淑亞（右三）與文化處處長陳璧君（右二）近日率團到法國考察。圖／縣府...
雲林縣副縣長謝淑亞（右三）與文化處處長陳璧君（右二）近日率團到法國考察。圖／縣府提供
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