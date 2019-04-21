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阿里山春茶採收超載 採茶車與警方上演貓捉老鼠遊戲

2019-04-21 11:05聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義區監理所與縣警局為維護採茶車行車安全，加強取締違規超載及加裝座椅，日前查獲1...
嘉義區監理所與縣警局為維護採茶車行車安全，加強取締違規超載及加裝座椅，日前查獲1輛超載20人貨車，依法處罰。圖／監理所提供
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目前正值嘉義縣阿里山區春茶採收期，茶區缺工、載運工人採茶貨車超載現象一直無法解決，嘉義區監理所與縣警局為維護採茶車行車安全，加強取締違規超載及加裝座椅，日前查獲1輛超載20人貨車，依法處罰；茶農無奈說，每到採茶期， 超載採茶車與警方上演貓捉老鼠遊戲。

茶農表示，用九人座廂型車載運採茶工，成本太高，採茶工每人每天工資平均3000元，大都來自農漁村 農婦及新住民，採茶工每天在採區及住家當天往返，由工頭找貨車加裝座椅載運上山。

採茶車為躲避取締，利用警方稽查空檔上山， 若遭查獲被罰，只能自認倒楣，農委會雖宣導買採茶機取代工人，有農機補助，但採茶機採茶品質不如手工採收，茶農興趣缺缺。

阿里山高山茶是台灣三大高山茶，主要產區在梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉，春茶開始採收，嘉義區監理所說，去年4月阿里山公路番路鄉觸口段發生一起載運採茶工翻覆意外，車上10人中有6人送醫，其中3人傷勢嚴重，所幸均無生命危險。

監理所表示，為確保採茶車輛行車安全，先前已邀集採茶區茶農、載送採茶工司機、車主及相關單位，在竹崎鄉公所舉行採茶車行駛裝載安全事項會議，宣導採茶車不超載、不超速、不跨越雙黃線，大家平安歸。

4月起監理所協調警方加強聯合取締勤務，日前發現1輛採茶車超載違規行為，當場開單舉發，將依道路交通管理處罰條例，處以3000元以上9000元以下罰鍰，呼籲茶農勿僱用超載採茶工採茶車，請載送採茶工司機、車主勿超載採茶工，採茶工勿搭乘超載採茶車，維護行車安全和保障自身安全。

嘉義區監理所與縣警局為維護採茶車行車安全，加強取締違規超載及加裝座椅。圖／監理所...
嘉義區監理所與縣警局為維護採茶車行車安全，加強取締違規超載及加裝座椅。圖／監理所提供
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目前正值嘉義縣阿里山區春茶採收期，茶區缺工、載運工人採茶貨車超載現象一直無法解決...
目前正值嘉義縣阿里山區春茶採收期，茶區缺工、載運工人採茶貨車超載現象一直無法解決。記者魯永明／攝影
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