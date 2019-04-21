歡慶復活節教友開心拿象徵生命重生復活彩蛋

2019-04-21 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



天主教嘉義教區主教鍾安住昨晚在聖若望主教座堂，主禮復活前夕彌撒，為新教友付 洗。記者魯永明／攝影 分享 facebook

今天復活節，天主教嘉義教區主教鍾安住昨晚在聖若望主教座堂，主禮復活前夕彌撒，帶領數百名神父修女教友點蠟燭唱聖歌，象徵驅逐黑暗死亡，儀式神聖嚴隆重；今天上午主教座堂神父郭正利主禮復活節彌撒，教友開心詠唱聖歌慶祝，領取象徵生命重生復活彩蛋。

「在這神聖之夜，耶穌摧毀死亡鎖鍊，凱旋地走出陰府。」神父、修女及教友們，從本周聖週起舉行聖枝主日彌撒，祝聖聖油，紀念主的最後晚餐、耶穌苦難朝拜十字架，昨晚復活前夕彌撒，達到節慶高峰，今天上午主教座堂復活慶節彌撒，小朋友玩復活彩蛋尋蛋遊戲。

彩蛋是復活節重要象徵，從12世紀開始，歐洲國家人民有互贈復活蛋習俗，將煮熟蛋塗成紅色討喜，象徵重生希望，紀念耶穌被釘死十字架後第3天復活，用蛋象徵生命復活，重生就是象徵復活意思。

全世界天主教徒共融一體，復活節彌撒大家特別為遭受大火的法國巴黎聖母院重建祈禱。主教鍾安住彌撒中為新教友付洗，彌撒結束，宣布在嘉義市大雅路原主教公署，重建主教座堂，公布建築設計圖，以耶穌所愛門徒若望象徵「老鷹」意象設計。