聲勢驚人！嘉縣長領軍民雄2000志工唱環保

2019-04-21 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒，昨引吭高歌，帶領民雄鄉公所2000名社區志工，歡唱嘉義縣首度創作的環保歌曲，展現「四在必行」環保主題。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook

嘉義縣政府昨天上午在民雄鄉早安公園，舉辦地球日「嘉義縣民雄綠動四在必行」活動，由縣長翁章梁開場引吭高歌，帶領民雄鄉公所2000名社區志工，歡唱嘉義縣首度創作的環保歌曲，展現活動主軸「四在必行」，並呼籲全民用實踐行動，力行節能減碳、省水省電、綠色消費、減塑新生活等綠色行動。

民雄鄉公所昨天上午召集超過2000名社區志工，參與「嘉義縣民雄綠動四在必行」活動，翁章梁及民雄鄉長何嘉恒，議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭等人，帶領民雄東榮國小小朋友、環保志工及全場民眾，一起參與首次傳唱「嘉義e囝仔」，聲勢驚人。這首歌曲是由金曲獎創作歌手羅思容，創作屬於嘉義縣在地環保歌曲，讓更多人從不同角度認識嘉義縣。

翁章梁表示，今年地球日的主軸是「與野共生」，有研究顯示，過去40年來野生動物的數量大約下降了60%左右，我們生活中常見的動物也正在快速的消失，這是一件很需要被關注的事情。以蜜蜂而言，全球超過八成的經濟作物都仰賴蜜蜂授粉，如果蜜蜂消失了，可能會引發糧食危機；像是高麗菜、柑橘等各類蔬果，都將消失於餐桌上。

活動現場並頒發107年度，全國執行機關資源回收績優單位、嘉義縣水巡守隊優良志（義）工獎等兩個獎項，感謝單位及志工、義工們為環保努力。