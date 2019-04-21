粗心會傳染？ 影城百公尺內3名車主忘拔鑰匙

2019-04-21 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局東區分駐所18日晚間在東區影城巡邏時，發現有3名粗心的機車車主，沒有拔鑰匙，幫車主拔走鑰匙，留下聯絡資訊後，協助保管。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

台中市第三分局東區分駐所18日晚間巡邏行經東區知名影城旁時，發現不到短短100公尺就有3台機車鑰匙忘記拔取，警方擔心機車遭到有心人士覬覦，趕緊將車鑰匙拔下代為保管，留下聯繫資訊，並於返所後通知車主。稍晚3名車主陸續趕到派出所領鑰匙，不好意思表示，因為趕著看電影匆匆離開，感謝警方的貼心。

台中市第三警分局東區分駐所表示，警員劉帥宏、于竑駿18日晚間6時許巡邏，行經東區知名影城廣場旁時，發現有輛重機車鑰匙未拔取，員警沿途找尋車主時，陸續又發現有2台機車也插著鑰匙，員警現場等候片刻都不見車主到場取回，因擔心機車或鑰匙遭到有心人士覬覦及竊取，所以在現場張貼通知單並將鑰匙取下代為保管，隨後以警用系統聯繫車主至派出所領回。

車主們接到通知後陸續著急地趕到派出所，不好意思地向員警表示適才匆匆忙忙想趕上電影開場，一時大意忘記拔取鑰匙，準備返家時找不到車鑰匙也十分緊張，幸好員警經過發現並幫忙保管，對於警方的細心及熱心深表謝意。