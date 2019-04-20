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陸委會證實 李凈瑜獲准4月22赴陸探視李明哲

25個家庭三代都「保小人」返校參加120周年校慶

2019-04-20 19:30聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣太保國小今天舉辦120週年校慶，校方找到25個家庭，從阿公阿嬤、父母到子女，三代都是「保小人」，頒發「歡慶雙甲子，傳承三代情，全家都是保小人」紀念照片，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘都到場，歡慶學校120歲生日。

太保國小校長連國欽表示，太保國小前身是太保公學校，創立於民國前12年，依校史資料民國25年入學老校友回憶，當時學校教室有點像現在太保里福濟宮，學校北側就是著名的古蹟王氏家廟，當時有6間教室，雖然沒有義務教育，該屆一年級學生就有上百人，到了民國25年4月改名為國民學校。

連國欽說，經過2甲子成長，太保國小不斷進步，特別是20年前學校剛慶祝百周年校慶後，遇到921、1022大地震，校舍受損嚴重，經過這些年努力、各界支持，學校有了新校舍、行政教學大樓，學校並加入十二年國教課程前導學校計畫，教學品質更高。

他說，日前曾遇到民國63年的太保國小校長陳添財，提起當年學生數有千餘人，驚訝現在學生數加幼兒園僅400餘人，比過去少許多，但學校「健康、適性、智慧」願景不變，將秉持「尊重差異，肯定多元」理念，發展學生適性教育，找到孩子優勢智慧取向，「帶好每位學生」，讓每個不同潛能與特質學生都受到尊重，並獲得充分發展機會。

嘉義縣太保國小今天舉辦120週年校慶。記者卜敏正／攝影
嘉義縣太保國小今天舉辦120週年校慶。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘都到場，與師生歡慶學校120歲生日。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘都到場，與師生歡慶學校120歲生日。記者卜敏正／攝影
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太保國小今天舉辦120週年校慶，校方找到25個家庭，從阿公阿嬤、父母到子女，三代...
太保國小今天舉辦120週年校慶，校方找到25個家庭，從阿公阿嬤、父母到子女，三代都是「保小人」，頒發紀念照片。記者卜敏正／攝影
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幼兒園性教育翁章梁
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