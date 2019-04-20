嘉義市小一新生報到 4所國小超額

2019-04-20 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市各國小新生今天完成報到，今年新生剛好是龍年尾、蛇年頭，小一新生人數較去年少約70人，嘉義市長黃敏惠為提升教學品質，從新學年度起，小一班級人數從29人降為27人，校園推動雙語教學，創造孩子未來無限可能。

嘉義市教育處今年3月調閱小一新生人數2650人，去年為2720人，今年新生人數少70人；嘉義市教育處表示，此次報到新生為2444人，約有200多名新生尚未完成報到，港坪國小、文雅國小、興嘉國小、嘉大附小仍有新生入學總量管制，四所學校下周三將公告新生排序名單，協助超額的學生轉介到其他學校就讀。

黃敏惠曾是高中國文老師，被稱為教育市長。黃敏惠說，嘉義市教育發展綱領以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」為願景，作為教育發展方向的導引，持續厚植嘉義市教育力，創造孩子未來無限可能。

由於尚有新生未完成報到，且4所國小超額，各校新生人數仍有變數，嘉義市教育處指出，各國小預計在今年6月底、7月初完成編班作業，屆時編班採電腦化，現場除了有學校代表，將會邀請新生家長、市議員等人現場見證。