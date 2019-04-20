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黃敏惠率團參觀台中花博 肯定交通接駁

2019-04-20 18:07中央社 台中20日電

嘉義市長黃敏惠(左)說，「民主本來就是每個人都有權利，人人都可以選總統，哪一個人...
嘉義市長黃敏惠(左)說，「民主本來就是每個人都有權利，人人都可以選總統，哪一個人能夠得到民意、民心才最重要」。記者余采瀅／攝影
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台中花博將於24日閉幕，嘉義市長黃敏惠今天率領市府團隊參觀台中花博后里森林園區，她表示，花博在交通接駁運輸上，有效分流人潮與車流，這是來取經的原因之一。

黃敏惠19日帶領市府團隊到台中市展開2天的市政交流，20日下午率領市府團隊一行40多人，參觀花博后里森林園區，由台中市副市長陳子敬代表市長盧秀燕陪同接待，兩人也互贈伴手禮。

在參觀大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」時，黃敏惠等人得知這朵地表最大機械花，由697朵火紅色小花組成，可進行音樂、燈光、機械花開表演，還可與遊客互動，大家都覺得很有趣，頻頻拿出手機來照相。

黃敏惠指出，由於嘉義市也屬於人口密集的城市，往往辦活動時，人潮與車流如何分流成為一大考驗，台中花博在交通接駁運輸上成功做到了，而且花博園區的友善環境，這也是來取經的原因，期盼台中、嘉義未來有更多的交流與合作。

黃敏惠認為，台中花博十分有創意，不僅有花卉，同時運用科技、想像創造許多新創意，加上舉辦大型活動真的很不容易，看到台灣憑藉創意，建立起自己的特色，讓她對今天參訪台中花博覺得十分感動。

台中市政府表示，嘉義市政府此行與市府進行2天1夜的市政交流，參觀了包括台中國家歌劇院、台中火車站及花博等大型建設，同時針對於鐵路高架化前後土地運用、市區規劃、交通規劃、工程設施以及藝文推廣等領域進行討論與經驗分享，期盼從公共建設及政策規劃等多元面向，帶動兩座城市更多互動、交流與合作。

嘉義市長黃敏惠今日下午率領市府團隊參觀台中花博后里森林園區。記者余采瀅／攝影
嘉義市長黃敏惠今日下午率領市府團隊參觀台中花博后里森林園區。記者余采瀅／攝影
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花博黃敏惠
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