為大道公慶生 台江鐵馬行路40公里謝天地

2019-04-20 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台江老中青三代為大道公慶生，今天騎著鐵馬沿著海中街古道及台江山海圳綠道，造訪溪心寮、十三佃及總頭寮等村落大廟參訪， 串連台江文化中心、台史館、台江國家公園，全長約40公里，以文化行路方式敬天謝地，也讓學子更了解地方，關心家鄉文化。

台南社大台江分校舉行台江大道公鐵馬遊學，今年已堂堂邁入第12屆。執行長吳茂成說，台江老中青三代、大廟社區及教育文化各界，歷經10多年的努力，從捍衛台灣歷史博物館留在和順寮農場，爭文化權，到成立台江國家公園，爭環境權，直至催生台江文化中心，營造公民藝術創發的實驗場域，推動台江山海圳綠道，守護河川，見證台江文化運動歷程。

為了培育下一代，傳承文化種子，近200位台江高國中小學師生、大廟興學志工，一早齊集海尾朝皇宮，禮敬大道公之後，騎著鐵馬沿著海中街古道及台江山海圳綠道，前往溪心寮、十三佃、總頭寮、布袋嘴寮、中州寮、五塊寮、溪頂寮、本淵寮等村落大廟參訪。

尤其，台江公民催生台江山海圳綠道，將台江國家公園、台江文化中心、台灣歷史博物館，串連成一串台江文化生態珍珠項鍊，全長約40公里的台江遊學行程，令學子直呼過癮。

即將升大學的瀛海中學林韋翰說，台江是一個文化底蘊很深的地方，有許多神明保護著，每一站的大廟都有自己的文史，也藉此認識到更多在地的故事。安南國中翁詩雅說，雖然騎腳踏車比較累，最後總算順利完成，希望台江遊程能有更好的交通規劃，像是公車、租借腳踏車、渡船等方式，讓每個人可以從每個定點進出，深入了解台江文化。