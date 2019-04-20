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台南兒童故事繪本創作發表 國小師生展現家鄉風情

2019-04-20 14:39聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市教育局今舉行台南兒童故事繪本創作新書發表會，由忠義國小等12校學生以行動劇來說演自己所創作的繪本故事， 展演家鄉獨特人、事、物及風情。

忠義國小「跑進歷史」是2019府城古都國際馬拉松的專屬繪本，以歷史軸線描繪馬拉松的故事，也體認到歷史的馬拉松是無限延伸。將軍國小「神明的造型師」則以「金福春佛帽專家」吳朱福為主角，體驗工藝大師對創作的專業堅持。

長平國小「紙紮情」則描述糊紙師傅阿樑柏的故事，讓大家對傳統技藝有更進一步的認識與收穫。中洲國小「新」頭港的「舊」厝地則是介紹在地仁商龔聯禎董事長的故事，從中了解在地文化與董事長對社區的無私奉獻。

教育局指出，從105年至今已出版30本故事繪本，這些繪本都是教育局與兒童文化藝術基金會，共同推動「話我家鄉故事繪本」計畫，結合政府和民間資源，共同灌溉兒童故事創作園地的碩果。今年有忠義國小、將軍國小、長平國小、中洲國小、紀安國小、佳里國小、善化國小、坔頭港國小、大成國小、南化國小、東原國小及西勢國小等12校參與，分別對台南國際體育活動、在地的人物、民俗風情、家鄉味道，融入教學與課程，師生一起進行的集體創作。

「台南兒童節系列活動」兒童故事繪本創作，從4月1日起在誠品書局的台南文化中心店及安平店，展開為期一個月的書展，透過繪本引領大家認識自己的家鄉文化。

台南市教育局今舉行台南兒童故事繪本創作新書發表會。圖/台南市教育局提供
台南市教育局今舉行台南兒童故事繪本創作新書發表會。圖/台南市教育局提供
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