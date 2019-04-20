學甲大西瓜提前上市 父子兩代都是西瓜王

2019-04-20 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市學甲區西瓜紅腳笭產業活動今天在華宗紀念公園登場，眾所矚目的「學甲大西瓜」評鑑比賽，由郭偉皇、郭冠賢兄弟包辦前兩名，加上父親郭良玉也是以前的西瓜王，父子兩代堪稱西瓜冠軍世家。

夏季酷暑，熱浪逼人，最渴望一嚐清涼甘甜又多汁的西瓜，「學甲大西瓜」栽培地區大多位於八掌溪畔，河床潔淨且排水良好砂礫地，栽種面積約40公頃，因屬鹽分地，經過瓜農的用心栽培生產的「華寶」品種大西瓜，每一顆都在30斤上下，甜度高達15度，汁多甘甜，口味獨特口感佳，品質掛保證，深受市場歡迎。

今年氣候暖和降雨少，以致西瓜減產約3成，瓜農說，主要是果實較小，40台斤以上少見，但甜度更高，「學甲西瓜」仍然甘甜多汁，今年產季提前行4月上中旬後大西瓜即進入量產，產期約1個月，賞味趁早。

為為使在地西瓜瓜農栽培技術精益求精，彼此互相交流、切磋學習，以提升品質及價格競爭力，還舉辦學甲區「西瓜評鑑」，聘請農業改良場、種苗公司及農會技術專家依西瓜果重、外觀、果型、甜度、肉質及肉色等評比，選出今年度「西瓜王」得主，由市長黃偉哲頒發獎盃及獎金表揚。

今年西瓜王郭偉皇曾是三屆冠軍得主，父親郭玉良種瓜近40年，他也投入20年，種出好吃西瓜的密訣是「用心」，加上不斷累積經驗改進技術。他也透露好吃大西瓜輕拍後輕脆像「鼓聲」。