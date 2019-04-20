學甲大西瓜提前上市 父子兩代都是西瓜王
台南市學甲區西瓜紅腳笭產業活動今天在華宗紀念公園登場，眾所矚目的「學甲大西瓜」評鑑比賽，由郭偉皇、郭冠賢兄弟包辦前兩名，加上父親郭良玉也是以前的西瓜王，父子兩代堪稱西瓜冠軍世家。
夏季酷暑，熱浪逼人，最渴望一嚐清涼甘甜又多汁的西瓜，「學甲大西瓜」栽培地區大多位於八掌溪畔，河床潔淨且排水良好砂礫地，栽種面積約40公頃，因屬鹽分地，經過瓜農的用心栽培生產的「華寶」品種大西瓜，每一顆都在30斤上下，甜度高達15度，汁多甘甜，口味獨特口感佳，品質掛保證，深受市場歡迎。
今年氣候暖和降雨少，以致西瓜減產約3成，瓜農說，主要是果實較小，40台斤以上少見，但甜度更高，「學甲西瓜」仍然甘甜多汁，今年產季提前行4月上中旬後大西瓜即進入量產，產期約1個月，賞味趁早。
為為使在地西瓜瓜農栽培技術精益求精，彼此互相交流、切磋學習，以提升品質及價格競爭力，還舉辦學甲區「西瓜評鑑」，聘請農業改良場、種苗公司及農會技術專家依西瓜果重、外觀、果型、甜度、肉質及肉色等評比，選出今年度「西瓜王」得主，由市長黃偉哲頒發獎盃及獎金表揚。
今年西瓜王郭偉皇曾是三屆冠軍得主，父親郭玉良種瓜近40年，他也投入20年，種出好吃西瓜的密訣是「用心」，加上不斷累積經驗改進技術。他也透露好吃大西瓜輕拍後輕脆像「鼓聲」。
黃偉哲也體驗放紅腳苓，每年農曆2至4月在學甲庄頭的天空，頻頻可以看到背著木笭的鴿子往返穿梭，「嗡嗡」的鴿笭鳴笛聲在鄉間的天空作響著，表示年度庄頭之間的對抗賽已經熱鬧登場。所謂「私笭淘汰賽、公笭拼輸贏」，私笭是預賽、溜鳥、訓練體力，先行淘汰不適任鴿子，經過私笭預賽熱身後，始進入公笭對抗賽決賽，為學甲區沿海一帶農閒時期最獨特有趣之民俗文化。
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