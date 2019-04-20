台東國際早餐生活節 各國經典早餐讓人吃得好幸福

2019-04-20 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



由台東縣基督教女青年會（YMCA）舉辦的第一屆國際早餐生活節，今天上午9點在台東縣創客園區舉行，會場邀請加拿大、印度、馬來西亞、泰國、越南、日本、法國、新加坡等國僑民介紹各自家國家常吃的早餐餐點，與會民眾一次吃到多國料理，人人臉上都是滿足的笑容。