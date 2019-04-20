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台東國際早餐生活節 各國經典早餐讓人吃得好幸福

2019-04-20 11:29聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣基督教女青年會（YMCA）舉辦的第一屆國際早餐生活節，今天上午9點在台東縣創客園區舉行，會場邀請加拿大、印度、馬來西亞、泰國、越南、日本、法國、新加坡等國僑民介紹各自家國家常吃的早餐餐點，與會民眾一次吃到多國料理，人人臉上都是滿足的笑容。

籌辦這次活動的台東縣長前縣長黃健庭夫人陳怜燕說，這幾年台東有不少來自全世各地的新移民，豐富化了台東的飲食文化，他期待藉這次活動，讓大家分享不同國家的料理，也安排營養師分析講評，讓民眾吃出健康，吃出愛。

台東縣長前縣長黃健庭夫人陳怜燕一早忙著與工作人員佈置會場。記者羅紹平／攝影
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自小在加拿大長大的女牧師吳方方為活動準備加拿大糕點。記者羅紹平／攝影
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來自日本的木村太太為活動準備味噌等日本人道地的早餐。記者羅紹平／攝影
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來自泰國的施宋邁準備泰國常吃的海鮮拌。記者羅紹平／攝影
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來自新加坡的洪麗娟為準備了新加坡的肉骨茶及咖椰吐司。記者羅紹平／攝影
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台東新移民馬來西亞
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