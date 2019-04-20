影／全國青年創意應用競賽 齊聚吳鳳科大創意PK

2019-04-20 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義市青年創業協會及嘉義縣青年創業協會在吳鳳科大舉辦「2019 全國青年創意應用競賽」，競賽範圍涵蓋安全工程、數位管理、觀光餐旅及醫學健康等。

承辦競賽的吳鳳安全工程學院長蔡宏榮說，今年參加隊伍數828隊，144組進入決賽。競爭非常激烈，獲委員青睞高中職作品偏重於生活的創新與應用；大專院校作品則能結合專業領域，透過技術與創新實用取勝。

今年高中職組安全工程類金牌，由民雄農工機械科學生黃宜德、陳敬獲得，他們的作品「通通上不來」，綠是市面上雖有許多商品防堵蚊蟲、蟑螂等由排水管進入屋內，但大多為手動，使用不方便，且會忘記，亦有自動開合的商品，但容易受毛髮與異物干擾。他們設計出可以自動且不受異物干擾的作品，方便操作與清理，亦可以降低成品的產品。

高中職組醫學健康類金牌由東吳高工林孟昀、王進興、郭晉華獲得。他們的作品「運動智慧隨行杯」有提醒機制，讓人記得飲水並且依照個人身高體重，知道需喝多少的水，瓶蓋內建半隱形電池，分別是有線充電、無線充電以及太陽能充電等三種充電方式。

大學校院組安全工程類的金牌，由吳鳳科大李柏霆、朱嘉德、林弘培、張豐喜獲得，作品是智慧製造儲能冷暖器，相關技術已通過近20件專利。已與國內多家廠商推廣與應用，運用太陽能發電，產生冰水、冷氣及熱水並貯存。製造成本低且市場性佳。

嘉義青年創業協會前理事、嘉義市議員陳家平表示，鼓勵青年朋友更多創新及創意，更希望透過協會的協助能達到成功的機會。