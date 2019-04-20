觀光瓶頸 力爭改善阿里山門面道路和山區觀光道路

2019-04-20 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨天專程南下與嘉義縣長翁章梁、立委陳明文合體行銷「春遊嘉義」。攸關嘉義門面的阿里山觀光大道13.44億元的建設經費，與166線等四條山區縣道改善讓中巴優先通行，林佳龍允諾全力協助。

阿里山國家風景區是範圍涵蓋阿里山鄉、梅山鄉、竹崎鄉和番路鄉一帶風景區，是嘉義非常強項的觀光景點。

翁章梁與陳明文昨天向林佳龍爭取台18線阿里山公路塞車路段改善，從中埔保安宮至番路五虎寮橋新闢50公尺寬道路，做為「阿里山觀光大道」，讓觀光車流獲得分散。陳明文為降低縣府財務零負擔，期望交通部將其定位成「省道」。

林佳龍表示，他了解偏鄉的困難就在交通，阿里山觀光大道會以省道外環道路或生活圈道路專案來處理，若用生活圈處理，地方需負擔1.6億工程配合款，他知道嘉義縣財政困難，允諾交通部協助解決。

另外，嘉義縣「縣道166、169、159甲及162甲」禁行中大型巴士行駛，但這四條縣道是整個嘉義縣山區民眾交通、產業運輸及觀光發展的交通動脈。山區民眾不斷反映，昨日在陳明文及翁章梁帶領下，山區民眾特地向交通部發聲，請求改善開放中巴行駛。